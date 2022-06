Buenos Aires.- Como si se tratara de una película de Hollywood, una cámara de seguridad captó el momento exacto en que una bebé completamente sola gatea hacia el tráfico y ser salvada por un extraño.

En las imágenes se puede ver a la infanta vestida con un conjunto rosa gatear hacia una zona riesgosa, mientras los conductores pasan en sus autos sin percatarse de su presencia. Hasta que un hombre que acababa de estacionar su auto se dio cuenta de la situación y sin dudarlo corrió hacia la menor para levantarla en brazos antes de que se le atravesara a algún vehículo.

El hecho ocurrió al mediodía de este miércoles, cerca de los comercios en Lobos, Buenos Aires, según el medio infocielo.

El hombre que la hizo de héroe es un comerciante de dicha zona que responde al nombre de Bonifacio. Al llegar a su local vio a la bebé a unos metros de distancia e “instintivamente” salió a su rescate.

Bebé escapa, gatea hacia calle transitada y es salvada de morir atropellada. Cortesía

“Estaba por estacionarme en mi camioneta, unos metros antes, y terminé de estacionarme. Cuando bajé vi al bebé como podría haber visto cualquier otra cosa, pero me llamó la atención, y no podía salir del estupor de ver esa situación. No se me hubiera pasado por la cabeza. Tardé como 10 minutos después de que pasó para entenderlo porque era como estar en una película”, relató.

Y agregó: “No se dio cuenta. Lo loco de todo esto es que nadie la vio gatear en la vereda, porque llegó sin problema a donde circulan los autos”.

El mismo medio informó que la madre de la bebé es comerciante en Lobos y que en ningún momento se percató de que su pequeña hija había salido del local hacia la calle.

Te recomendamos leer:

Las imágenes del hecho se viralizaron con rapidez en las redes sociales del mundo, donde alabaron la acción de Bonifacio y cuestionaron a la madre del bebé.