Cantante gastó 200 mil pesos en reducción de senos se encuentra devastada al ver que le "vuelven a crecer"

Reino Unido.- Una cantante que gastó 7 mil libras (193 mil pesos mexicanos) para una reducción senos, se quedó devastada después de que volvieron a crecer a su tamaño anterior en nueve meses.

Bethanie Lyon, una cantante de 24 años, se sometió a una cirugía para que le redujeran el pecho en julio de 2019, después de pasar años luchando contra el dolor de espalda, la gente mirando su pecho y la ropa que no le quedaba bien.

Su alegría inicial por sus nuevos senos copa C comenzó a desvanecerse cuando, unos tres meses después, notó que las costuras de su traje de escenario se estaban partiendo.

Sus senos volvían a crecer a un ritmo bastante rápido y solo nueve meses después de la operación, Bethanie había vuelto a tener casi el mismo tamaño que antes.

"Fue tan frustrante como desgarrador, honestamente, estaba tan feliz después de la cirugía con su apariencia", dijo.

Bethanie, quien también trabaja como bailarina en Los Ángeles, dijo que sentir que todo fue en vano, después de pasar por tanto dolor, fue realmente difícil de aceptar.

En su adolescencia, el pecho de Bethanie creció rápidamente y a los 14 estaba claro que iba a tener senos grandes.

"Siempre me avergoncé un poco su tamaño", dijo. "La gente comentaba constantemente y sentía que eso era todo lo que la gente veía sobre mí y todo lo que todos me asociaban era tener un gran cofre".

Como intérprete, sus senos tamaño DDD (tamaño E del Reino Unido) de EE. UU. También tuvieron un impacto en su trabajo, pesándola y haciéndola consciente de cómo se veía cuando bailaba.

Sintió que se había perdido mucha moda, que por lo general estaba dirigida a personas con pechos más planos, y tuvo problemas para encontrar sostenes que brindaran apoyo suficiente.

"Dado que la mayoría de las tiendas solo venden hasta un DDD, por lo general solo compraba un 36 o 38DDD y, a veces, me quedaban bien, pero por lo general eran demasiado pequeños", dijo.

A los 20 años, Bethanie había decidido obtener una reducción para ayudarla en su carrera y mejorar su confianza.

Con la ayuda de sus padres, pagó $10,000 dólares (£7,000) por la cirugía en Cool Springs Plastic Surgery, que tuvo lugar el 12 de julio de 2019.

Ella dijo: "Estaba tan nerviosa porque nunca antes me habían operado o había estado bajo anestesia, pero estaba igualmente emocionada".

Después del procedimiento, estaba muy satisfecha con sus nuevos senos de tamaño 34C, pero enfrentó una larga recuperación.

Tuvo que recibir medicación adicional solo para poder caminar, sentarse y ponerse de pie. Ella lloraba cada vez que tenía que levantarse del sofá, dijo, con tanto dolor que sentía como si su "piel se estuviera desgarrando".

Finalmente, Bethanie volvió a trabajar en producciones. Pero su horror se dio cuenta en el set de The Wedding Singer unos tres meses después, cuando las costuras de su vestido se abrieron cuando trató de cerrar la cremallera donde estaba su pecho.

"Con el paso de los meses, se hicieron más y más grandes hasta que, después de aproximadamente nueve meses, volvieron prácticamente al tamaño que tenían antes".

"De hecho, no he usado sostenes desde mi cirugía debido al dolor de los tirantes y las bandas del sostén, así que no sé realmente qué tamaño son ahora, pero se ven casi idénticos en tamaño que antes de mi cirugía, tal vez un tamaño de copa más pequeño".

A Bethanie le dijeron todos los riesgos de someterse a la cirugía, incluido que podrían volver a crecer, pero se le aseguró que era un problema raro de encontrar.