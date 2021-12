Casi llora tras pagar cerca de 2 mil pesos por un tatuaje "al revés", ¿qué le hicieron?

Estados Unidos.- Samantha una popular influencer de la red social Tik Tok quedó destrozada luego de que el primer tatuaje de su vida fuera realizado de manera equivoca, y aunque se buscó una solución, el resultado final quedó peor.

La dramática historia fue compartía por la influencer residente de Estados Unidos, quien en redes sociales suele presentarse como @Samanthasays. La joven contó que decidió tatuarse en el cuello un punto y una coma, sin esperar que todo saliera mal pues la plantilla había sido aproaba y el artista contaba con bastante experiencia.

El procedimiento fue rápido pero ansioso para Samantha quien no pudo echar un vistazo al trabajo hasta que el mismo finalizo, esto por la región en que estaba siendo colocado.

Samanthasays contó que se retiró, y no fue hasta momentos después de que se percató que el tatuaje estaba al revés. La joven volvió al estudio para que lo corrigieran y el artista lo cubrió haciendo los puntos más grandes, lo que derivó en que el tatuaje fuera más grande de lo que estaba planeado.

La lamentable historia fue revelada por Samantha, luego de que un usuario la cuestionará sobre el qué opinaba de su nuevo tatuaje a lo cual la joven respondió; "Me hice un tatuaje de punto y coma este fin de semana y el tatuador lo hizo al revés... Aprobé la plantilla correcta, así que no estoy segura de lo que pasó", mencionó.

La joven se sintió desepcionada por el tatuaje

La joven, aunque decepcionada, mencionó que tal echo le causó risa, al punto de que casi llora, ya que este se trataba de su primer tatuaje y había salido mal.

"El dueño de la tienda me llamó y dijo que me lo arreglaría, así que volví y me dijo 'está bien, solo tenemos que hacerlo un poco más grande. En mi maldito cuello, honestamente se veía mejor antes de que él lo arreglara, se veía mejor de la manera incorrecta", mencionó en un video de Tik Tok.

Leer más: ¡Indignante! Comercial de leche compara a mujeres con vacas

Samantha detalló que el tatuaje le costó 100 dólares, poco más de 2 mil pesos, el cual contemplaba una propina para el tatuador, la cual dijo debería de recuperar. Si bien mencionó que el trabajo no fue lo que esperaba, al menos ahora tiene una "historia divertida" para contar.