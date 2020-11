Científicos proponen construir telescopio de 100 metros en la Luna para estudiar estrellas

Estados Unidos.- Un grupo de científicos de la Universidad de Texas en Austin liderados por Anna Schauer, becaria del telescopio Hubble en la NASA, han descubiertos algo que podría ser considerado uno de los avances más grandes en la ciencia en los últimos años, se trata de una idea de telescopio archivada por la NASA desde hace una década que podría estudiar las primeras estrellas del universo; los resultado serán publicados en un próximo número de The Astrophysical Journal.

"A lo largo de la historia de la astronomía, los telescopios se han vuelto más poderosos, lo que nos permite sondear fuentes de tiempos cósmicos sucesivamente anteriores, cada vez más cerca del Big Bang. El próximo telescopio espacial James Webb [JWST] llegará al momento en que se formaron las galaxias por primera vez", dijo el profesor y miembro del equipo Volker Bromm, un teórico que ha estudiado las primeras estrellas durante varios años.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo, el investigador asumió que la teoría predice que hubo una época incluso anterior, cuando las galaxias aún no existían, pero donde las estrellas individuales se formaron por primera vez; las elusivas estrellas de la Población III. Dejo claro que esta situación "está más allá de las capacidades incluso del poderoso JWST, y en su lugar necesita un telescopio 'definitivo'".

De acuerdo a las más recientes investigaciones, estas primeras estrellas se formaron hace aproximadamente 13 mil millones de años, son consideradas únicas ya que nacen de una mezcla de gases de hidrógeno y helio, además que son probablemente hasta 100 veces más grandes que el Sol. Según, Schauer, un telescopio de espejo líquido que operaría desde la superficie de la Luna, podría estudiar estas estrellas. A esta propuesta se le llamó Lunar Liquid-Mirror Telescope (LLMT) y se dio a conocer en 2008 por un equipo dirigido por Roger Angel de la Universidad de Arizona.

Esta propuesta fue analizada por la NASA hace aproximadamente 10 años pero no fue aprobada cien por ciento por lo tanto no se continuó. Explicó Niv Drory, un científico investigador del Observatorio McDonald de UT Austin, que la ciencia de apoyo sobre las primeras estrellas no existía en ese momento, sin embargo, hoy en día este telescopio es perfecto.

Anna Schauer/ McDonald Observatory.

El telescopio de espejo líquido lunar propuesto, al que Schauer ha apodado el "Telescopio finalmente grande", tendría un espejo de 100 metros de diámetro. Operaría de forma autónoma desde la superficie lunar, recibiendo energía de una estación de recolección de energía solar en la Luna y transmitiendo datos al satélite en órbita lunar", se explica en un comunicado del McDonald Observatory.

Según el proyecto, en lugar de vidrio revestido, el espejo del telescopio estará hecho de líquido, debido a que será más liviano y por lo tanto su fabricación y traslado al a Luna resultará más económica. Además, su espejo será un recipiente giratorio de líquido, coronado por un líquido metálico y reflectante. Asimismo, estará de forma estacionaria, situado dentro de un cráter en el polo norte o sur de la Luna.

Científicos proponen construir telescopio de 100 metros en la Luna para estudiar estrellas/ McDonald Observatory.

"Vivimos en un universo de estrellas. Es una pregunta clave cómo se inició la formación de estrellas al principio de la historia cósmica. La aparición de las primeras estrellas marca una transición crucial en la historia del universo, cuando las condiciones primordiales establecidas por el Big Bang dieron paso a una complejidad cósmica cada vez mayor, que finalmente dio vida a planetas, vida y seres inteligentes como nosotros", dijo.