Cinco canciones de regional mexicano que no pasan de moda

México.- Todos los habitantes de México, y muchos de otros países del continente Americano por lo menos alguna vez en su existencia han escuchado o cantado a todo pulmón una canción de Regional Mexicano, un género que forma parte de una cultura multidiversa en todos los aspectos.

Pero, ¿qué es el Regional Mexicano? Al intentar responder esta polémica ni los mismos interpretes se logran poner de acuerdo, aunque la versión más aceptado hace ver que se trata de un grupo de subgéneros que dan vida a un estilo musical más grande; dentro de él podemos encontrar al Mariachi, la banda, el sierreño/campirano/guitarras, el norteño y muchos otros.

Entonces, ya contando con un contexto sobre el tema general, podremos adentrarnos a lo que nos compete hoy, esas caciones que por más años que pasen no dejan de ser escuchadas en "pistos", XV años, bodas y fiestas de toda índole. A continuación tendrás cinco canciones que no pasan ni pasarán de moda, su importancia es tal que han sido grabadas en Norteño, Banda y sierreño/Campirano.

Noa Noa - Juan Gabriel

Esta pieza musical compuesta por el histórico Alberto Aguilera Valadez (Juan Gabriel) ha marcado un legado desde su lanzamiento en 1980, dando energía y ánimos para bailar a ya varias generaciones.

Según la historia conocida, la canción fue escrita por él misma basándose en un bar donde pasó un tiempo de su vida y que le dio la oportunidad de iniciar en el mundi artístico.

Los primeros versos dicen:

Cuándo quieras tu, divertirte más

Y bailar sin fin, yo sé de un lugar

Que te llevaré

(Vamos al noa)

Y disfrutarás

(Vamos al noa)

De una noche que nunca olvidarás

El Rey - Vicente Fernández

La siguiente canción tiene un estilo totalmente distinto a la anterior, sin embargo es otra que siempre se hace presente en las borracheras, más cuando la mayoría de los presentes ya están pasados de copas; suele sacar el lado "dolido" de quellos que han sufrido recientemente una decepción personal, no necesariamente amorosa.

Esta pieza sale a relucir cada vez que el alcohol controla el sitema de los enfiestados y logra sacar su lado más dolido, con palabras que causan incluso lágrimas y gritos mexicanos de despecho.

Aquí sus primeras líneas:

Yo sé bien que estoy afuera

Pero el día que yo me muera

Sé que tendrás que llorar

Llorar y llorar

Llorar y llorar

Dirás que no me quisiste

Pero vas a estar muy triste

Y así te me vas a quedar.

Tragos amargos - Ramón Ayala y sus Bravos del Norte

Esta canción salió a la luz también en 1980 y desde sus inicios se convirtió en fundamental para el género, abriendo puertas a sus interpretes más populares Ramón Ayala y sus Bravos del Norte.

No puede faltar en borracheras cuando la situación se torna "dolorosa" y/o "sentimental". Sus primeros versos nos cuentan la historia de un hombre dolido por amor:

Clavado en este rincón

Como tú clavaste a mi corazón

Estos tragos que tomo yo

Son pura tristeza y son mi dolor

Te fuiste no sé por qué

Yo sé que me querías

Y sé que me adorabas

Por si acaso quieres regresar

Te voy a esperar

Te voy a esperar

Adiós Amor - Christian Nodal

Adiós amor es una canción descomunalmente más reciente que las otras en la lista, fue estrenada en 2017 y multigalardonada por la cantidad sin precedentes de reproducciones y descargas en distintas plataformas.

Fue agregada a esta lista debido a que representó la unión de dos grupos sociales totalmente opuestos, hizo que escucharán regional aquellos que publicamente dicen todos los días odiar esa cultura. Fue un éxito en todos los bares y antros del país, así como de todo el contienente.

Su mezcla de ritmos e instrumentos fue innovadora, probablemente a ello se deba su aceptación, junto con la letra llegadora y la interpretación de Nodal .

Miro tus ojos y no eres feliz

Y tu mirada no sabe mentir

No tiene caso continuar así

Si no me amas es mejor partir

Desde hace tiempo ya nada es igual

No eres la misma y me tratas mal

Y ante mi Dios te podría jurar

Cuánto te quise y te quiero todavía

Flor hermosa - Margarito Estrada

En el caso de esta canción nombramos al compositor, pues es tan popular que ha sido grabada por decenas de grupos de distintos géneros, en ninguna fiesta puede faltar junto a otros grandes éxitos.

Su letra es la muestra de una cultura de campo que cada día desaparece más y más, refleja una vida sencilla motivada por el amor sincero.

Cruzando cerros y arroyos

He venido para verte, palabra de honor que si

Traigo la ropa mojada

Por que ahora estuvo lloviendo

Que mas puedo hacer por ti

Si las estrellas del cielo

Pudieran hablar dirian lo

Mucho que te amo yo

Aunque todas estas canciones quedarán grabadas para siempre en nustras mentes, también podremos estar pensando que faltaron grandes piezas y grandes artistas, por ello hacemos una mención especial a Pedro Infante, El Buki, Antonio Aguilar, Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, entre otros. Aunque no estuvieron en esta lista, mérito no les falta.