Clausuran clínica de belleza en Colombia, mecánico se habría hecho pasar por cirujano

Colombia.- Una supuesta clínica de belleza fue clausurada en Ibagué, Tolima en Colombia, esto luego de que se denunciarán los procesos de salubridad y se pusiera en dura el profesionalismo de sus cirujanos.

De acuerdo con medios de la localidad, esta situación habría llevado a la Secretaría de Salud y autoridades de seguridad pública a inspeccionar el negocio para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

Tras las primeras investigaciones, las autoridades revelaron que el cirujano de la clínica registrada con el nombre "Corpos Stetic, Salud y Belleza”, no tenía inscripción en el Re THUS del Registro de Talento Humano en el Ministerio de Salud de Colombia. Pues se mencionó que al parecer el pseudo profesional era en realidad un mecánico de la ciudad de Cali.

Un testimonio dado por una paciente que se identificó como Carolina dijó a la emisora de radio local, "Blu Radio", que los procedimientos a los que se había sometido en dicha clínica se hacían sin las medidas adecuadas e incluso el procedimiento al que se sometió había sido prácticamente en "carne viva", pues no se realizaban procedimientos de rutina como en otras clínicas.

"No me tomaban el pulso ni nada, como en las clínicas estéticas de verdad, no ponían suero, solo un líquido verde que me quemaba por dentro, y unos tarros donde depositaban la grasa que uno tiraba prácticamente", declaró la mujer según una publicación del diario El Universal.

La mujer quien no se quedó callada ante lo ocurrido, mencionó que el procedimiento que se realizó le desencadenó fibrosis o exceso de tejido, por lo cual tuvo que acudir con un especialista para tratar el padecimiento.

Tras la inspección al inmueble se detectó que la clínica no contaba con las medidas de salubridad adecuadas, además de que el personal no contaba con antecedentes de vida profesional ni registro de equipos, así como ningún otro documento que amparará su operación.

Tras los hechos, la secretaría de Salud, Johana Aranda hizo un llamado a la ciudadanía a "tener claro que este tipo de establecimientos ponen en riesgo la vida", quien además recordó que los jóvenes son los el sector más expuesto a caer en este tipo de lugares.

En tanto al establecimiento, se mencionó que la Secretaría de Gobierno y la Policía impusieron un sellamiento por diez días, mientras se investiga a Juan Pablo Montoya Yepes quien laboraba en el establecimiento como supuesto cirujano.