¿Cómo logró sobrevivir? Mujer es atacada por tiburón en Florida (VIDEO)

Florida.- Una mujer aventurera jamás volverá a ser la misma después de ser atacada por un tiburón durante un actividad en grupo realizada en el Parque Nacional Dry Tortugas, en Florida, Estados Unidos.

Afortunadamente vive para contar cómo se libró de la fuerte mandíbula del depredador acuático, aún así, tiene el doloroso recuerdo cada que intenta dar un paso pues perdió el pie derecho durante el ataque.

Heather West narró que estaba de excursión cuando un grupo de turistas entró a nadar en fila, el encuentro con el tiburón parecía ser normal para algunos, pero dice, comenzó a sentir "una vibra" extraña y decidió retirarse.

Leer más: ¿Salinas de Gortari? Predice Mhoni Vidente que importante expresidente irá a la CÁRCEL

Ese fue tal vez su peor error, ya que uno de los animales le atacó por la espalda y logró morderle el pie. Su instinto de supervivencia fue más fuerte que el miedo y comenzó a golpearlo repetidamente, esto junto con la ayuda de otras personas le ayudaron a volver a la superficie.

Al salir aún tenía el pie, pero se encontraba severamente lastimado. Lo primero que hicieron fue llevarle atención médica y posteriormente trasladarla de emergencia a Key West, Florida, donde finalmente tuvieron que cortarle la extremidad.

El fuerte ataque del tiburón no la mató, todo lo contrario, sin importar que ahora no tiene un pie su rostro esboza una gran sonrisa al recordar que sigue con vida tras el ataque. No muchas personas lo logran.

Leer más: ¡Piénsalo dos veces!, de esta forma los baristas de Starbucks se vengan de quien los tratan mal