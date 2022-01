¡Como si fuera pesadilla! Mujer sufre un derrame cerebral tras tronarse el cuello

Blackpool, Inglaterra.- Una mujer descubrió que había pérdido la capacidad de caminar y hablar tras despertar de una siesta, más temprano ese día se había tronado el cuello causando un desgarre y, posteriormente un derrame cerebral.

Más temprano ese día, Helen Farrell, una cantante profesional de 32 años, había estirado su cuello moviendo su cabeza de lado a lado hasta tronar su cuello, lo cual le causó un agudo dolor en la parte posterior de la cabeza, lo que pensó que era una migraña al menos hasta después de despertar de su siesta previo a un concierto.

Al despertar por la tarde de ese mismo día se dio cuenta de un hecho que la aterrorizó, ya que se dio cuenta que no podía moverse de la cama ni hablar de forma correcta, por lo que fue llevada de inmediato a urgencias a un hospital en Blackpool, Inglaterra.

En el nosocomio, los médicos le indicaron que había sufrido un derrame cerebral al estirar el cuello.

"Tan pronto como me desperté, comenzó este dolor en mi oído; era un sonido fuerte, hormigueante y silbante. Traté de levantarme pero no podía caminar o hablar. Los médicos ahora han dicho que tuve un derrame cerebral que se debió a que me desgarré la arteria principal que va a mi cerebro cuando estiré el cuello" explicó Helen Farrell.

El accidente sucedió cuando la cantante se encontraba en el suelo de la sala moviendo su cabeza de un lado a otro cuando sintió un dolor repentino en la base del cuello.

Farrell explicó que en el momento creyó que se trataba de migraña por lo que tomó analgésico, por lo que decidió tomar una siesta antes del concierto que tenía programado, por la tarde. Sin embargo, al despertar se dio cuenta que no podía controlar su cuerpo.

Fue su prometido, Andy Eastwood, de 42 años, quien la despertó y le dijo que “no podía hablar, solo estaba arrastrando las palabras y no podía decir lo que quería decir".

Relató que sentía un dolor muy fuerte en el oído y aunque podía mover su brazo izquierdo bien, el derecho se balanceaba incontrolablemente por todas partes, por lo que tras realizar exámenes médicos se percataron que había sufrido un derrame cerebral después de desgarrarse la arteria principal del cuello durante los estiramientos.

Cuando recuperó su habilidad de hablar, Helen se dio cuenta de que el derrame cerebral le había robado su voz para cantar, "es como si nunca hubiera tenido una lección de canto en mi vida, suena tan débil y descontrolado, todo se ha ido”.

Helen manifestó sentirse agradecida por poder caminar y hablar, sin embargo le “preocupa” si podrá volver a trabajar.