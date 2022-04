"Compraba dos boletos de avión para caber": Joven que antes pesaba 147 kilos comparte su cambio físico

Irlanda.- Haleigh Walsh de 25 años de edad, reveló que antes pesaba tanto que tenía que comprar dos boletos de avión para que pudiera caber en los asientos y ahora comparte su increíble cambio físico al perder 19 kilos.

La joven de Irlanda, ha luchado con su peso toda su vida y necesitaba usar ropa a la medida desde los siete años, pero a medida que seguía creciendo, su peso aumentaba, llegado a pesar hasta 147 kilos.

"Comía grandes porciones y ahora estoy sorprendida de ver todo lo que podía pasar. Me moría de hambre todo el día y luego comía comida para llevar, llevaba bolsas de papas fritas, chocolates, todo lo que quería". Detalló Haleigh.

Agregó que se negaba a hacer ejercicio y sentía dolor solo por caminar. "La gente me decía que tenía un rostro hermoso. Pero yo sabía que mi peso era un problema". Mencionó la joven.

Durante unas vacaciones con sus amigos en Portugal, uno de ellos le dijo algo que la hizo pensar dos veces.

"Un viejo amigo me contó una historia de terror de un hombre que había sido tan grande que lo sacaron de su asiento a la parte trasera del avión. Estaba tan aterrorizada que me sucediera que compré un segundo asiento, para no molestar a nadie. Recuerdo estar en el avión y pensar: Nunca volveré a hacer esto".

Haleigh se comunicó con un familiar que se sometió con éxito a una cirugía para perder peso, por lo que estaba lista para someterse a una cirugía de bypass gástrico.

La joven comenzó a buscar clínicas privadas y solo un mes después de regresar de Portugal en agosto de 2019, solicitó ingreso en la Clínica Nordbariatric en Kaunas, Lituania.

Sin embargo, cuando se puso en contacto con la clínica, le dijeron que necesitaba perder peso por su cuenta antes de pasar por el quirófano para reducir el riesgo de la operación.

Durante los siguientes 11 meses, Haleigh se apegó a una dieta principalmente líquida y logró bajar 13 kilos para julio y después viajó a Lituania para someterse a la operación que le costó aproximadamente 140 mil pesos mexicanos.

El procedimiento consistió en crear una pequeña bolsa en la parte superior del estómago conectada al intestino delgado, lo que hace que el paciente se sienta más lleno después de comer menos alimentos, lo que significa que absorbe menos calorías.

El cirujano realizó 12 procedimientos en los dos días que estuvo en la clínica, después de la operación, Haleigh siguió una dieta de alimentos para bebés y yogur mientras su estómago se recuperaba.

Una semana después, se le permitió volar de regreso a Irlanda, y ya pesaba 9 kilos menos que cuando voló.

Unos meses después de la operación, Haleigh ya estaba lo suficientemente delgada como para poder comenzar a hacer ejercicios cardiovasculares y unos meses después de eso, también pudo incorporar pesas en su rutina.

Haleigh apenas se reconocía a sí misma, pero perder tanto peso de forma tan rápido, le dejó un exceso de piel.

Ahora la joven esta buscando que le quiten la piel extra y tiene el ojo puesto en volver a someterse a cirugía.

