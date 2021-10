Conoce al hombre con el record mundial de la nariz más grande

Turquía.- Si alguna vez te has preguntado si eres capaz de romper algún récord mundial ¿Quizá alguna parte de tu cuerpo te haga merecedor de esto? Así que conoce al hombre con la nariz más larga del mundo.

Es poco probable que alguno de nosotros sea tan genéticamente significativo, o poseamos algo que nos distinga de los miles de millones de personas en el mundo, este es el caso de Mehmet Özyürek y su extraordinaria nariz.

Mehmet Özyürek es el hombre vivo con la nariz más grande del mundo, a sus 71 años, su apéndice sigue siendo impresionante.

Podría haber otras personas que tengan una nariz más larga, pero nunca se dieron a conocer al Record Mundial Guinness, pero lo que es cierto es que Mehmet Özyürek se dio a conocer en el año 2010.

Fue por medio de un programa de televisión italiano llamado Lo Show dei Record, fue ahí donde le midieron su gigantesca nariz de 8.8 centímetros.

Como la nariz es una de las pocas partes del cuerpo, junto a las orejas que continúan creciendo a medida que envejecemos, existe una buena posibilidad de que una medición adicional después de 11 años se descubra que ha ampliado su récord.

Dicho esto, aunque ciertamente tiene la nariz más larga registrada en una persona viva, es posible que no tenga la nariz más larga de la historia.

El hombre con la nariz más grande en la historia / Crédito: Alamy

Históricamente existió un hombre llamado Thomas Wedders que también era conocido como Thomas Wadhouse y era un artista de circo de Yorkshire que vivió en el siglo 18.

La nariz de Wedders esa absolutamente grande y medía 19 centímetros, por lo que sería la persona con la nariz más grande registrada y una producción de cera de su cabeza se encuentra en el museo Ripley's Believe It or Not, el artista de circo murió entre los 50 o 52 años en Yorkshire, pero su nariz perdura hasta el día de hoy.