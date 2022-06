Conoce el insólito caso de la "sologamia": Una joven se casará con ella misma

Cabe señalar que no es el primer caso de "sologamia" en el mundo , ya que la idea de casarse con uno mismo fue noticia hace 20 años cuando Carrie Bradshaw, personaje de la serie Sex and the City, la planteó y desde entonces se han registrado cientos casos de matrimonios en sologamia, principalmente por parte de mujeres solteras.

La boda será el 11 de junio en una ceremonia tradicional hindú en la ciudad de Vadodara. "Muchas personas me dicen que soy un gran partido. Yo les digo: me atrapé". Dijo la joven.

