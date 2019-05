Conoce la leyenda de la niña con cabeza de muñeca

Aguscalientes.- La terrorifica leyenda de la niña con cabeza de muñeca es una de las más oscuras de Aguascalientes.

Cuenta la leyenda que era un padre de una niña que trabajaba por muchas horas en el aeropuerto de la ciudad de Aguascalientes, reparando aviones y no tenía tiempo de estar con su familia.

Un día el padre de la niña decidió invitarla al aeropuerto donde tarbajaba para que estuviera con él, la niña estaba en un lugar seguro, el trabajo fue poco, sin embargo cuando se terminó el turno del papá le pidieron que reparara una turbina e iba a recibir un dinero extra por lo que decidió regresar al área de trabajo.

Cuando se encontraba reparando la turbina, la niña se acercó y su papá no se dio cuenta de su presencia, en cuanto quedó reparada la turbina los trabajadores la prendieron para ver si funcionaba sin percatarse que la niña estaba allí, según cuenta la leyenda que lo primero que vieron fue como la turbina le arrancó la cabeza a la niña y a una muñeca con la que jugaba.

Tras el hecho los trabajadores solo escucharon el desgarrador grito de la niña, fueron a buscarla y solo encontraron su cuerpo y la cabeza de la muñeca.

Con el paso de los años el lugar donde estaba ubicado el aeropuerto hoy se convirtió en el Parque Héroes Mexicanos, donde cuentan los visitantes que se han registrado hechos inusuales, en las noches se escuchan susurros de una niña que pregunta, ¿Quieres jugar conmigo?

Según la leyenda se han encontrado con la tenebrosa imagen de una niña con ropa llena de sangre pero con cabeza de muñeca, algunos padres afirman que sus hijos les han contado que han jugado con una niña con cabeza de muñeca sin embargo los adultos no pueden verla de dia, sólo en las noche. La niña no podrá tener el descanso eterno hasta no encontrar su cabeza.