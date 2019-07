Criatura con alas y tentáculos se hace viral por asustar un hogar

Indonesia.- Este extraño insecto parecido a un extraterrestre con tentáculos espeluznantes ha aterrorizado a una familia después de que lo vieron arrastrarse por su casa.

La criatura fue captada por una cámara que se arrastraba por el techo hasta la ventana abierta de una casa en Bali, Indonesia, durante una tormenta violenta.

El propietario de la casa, Hari Toae, dijo que la criatura, que se parece al terrorífico monstruo de la sombras en la serie de horror y ciencia ficción de Netfix Stranger Things, parecía estar buscando un lugar seguro para quedarse.

Afuera había una tormenta y la lluvia caía. Dijo: "Dejaré que se quede en mi casa, pero solo por la noche. No quiero que asuste a mis invitados".

Hari dijo que no había podido identificar a la criatura alada, pero dijo que "parecía un extraterrestre". Añadió: "No es algo que haya visto antes. "No creo que venga de este vecindario ''.

Pero mientras esta bestia se parece al Monstruo de las Sombras, es muy probable que sea una polilla, aunque sea una de las más extrañas. Su nombre propio es los gangis creatonotos.

Tienen cuerpos rojos o amarillos, pero son más conocidos por cuatro tentáculos pulsantes que emergen de su espalda cuando se sienten calientes y quieren tener relaciones sexuales.

Los brazos translúcidos son, de hecho, glándulas olfativas que expulsan feromonas, con los pelos flotando el olor hacia las polillas hembras.

Niña que lamió un bote de helado podría ir 20 años a prisión

La mujer filmada lamiendo la parte superior de un bote de helado Blue Bell y colocándola de nuevo en el estante ha sido identificada, y podría pasar un determinado tiempo en la cárcel por hasta 20 años.

La policía en Lufkin, Texas, dijo el miércoles que creía haber identificado a la ladrona de los alimentos congelados después de que "los detectives obtuvieron un video de vigilancia que coloca a una mujer que coincide con la descripción sospechosa en Lufkin [Walmart] el 28 de junio a las 11 p.m.," informó NBC News.

Están esperando para verificar su identidad antes de emitir una orden de arresto por manipulación de un producto de consumo en segundo grado, un delito grave que conlleva una pena de prisión de 2 a 20 años y hasta $ 10,000 dólares en multas, según el código penal del estado de Texas.

That Blue Bell ice cream girl has started something. ����‍♂️ pic.twitter.com/6tWRSW3MTQ — Tunde, MPAS, PA-C (@GatorPA_) 2 de julio de 2019

El video, ahora viral, muestra a la mujer preparando un poco de helado con sabor a Techo de Hojalata, luego vuelve a poner la tapa y lo coloca en el estante mientras ella cacarea.

Los detectives de productos lácteos también están tratando de encontrar al hombre que aparentemente filmó el incidente y se puede escuchar alentar a la mujer a "lamerlo, lamerlo".

Las autoridades locales han dicho que recuperaron la bañera contaminada después de rastrearla hasta un Walmart en Lufkin.