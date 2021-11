“Desagradable y vengativa”: Amigos critican a joven por celebrar la muerte de su acosador

Por hacer una fiesta a modo de celebración por la muerte de su acosador, una joven mujer fue calificada como “desagradable, asquerosa y vengativa” por sus amigos lejanos, luego de que ella les contara sobre una fiesta que tituló como 'fiesta del día de la muerte'.

A través de su cuenta de Reddit, una mujer dijo haber organizado una fiesta en su casa con cinco de sus amigos más cercanos después de enterarse de la muerte del hombre que la había estado acosando durante meses y, por lo que se había tenido que cambiar de trabajo., sin embargo, fue criticada por un círculo más amplio de amigos luego de mencionarles la fiesta.

Leer más: Por un desorden genético, joven tiene un súper brazo: La historia de Hellboy, campeón de pulseadas

“Tuvimos una fiesta divertida, principalmente fue solo una excusa para reunir a algunos amigos y soltarnos, pero sucedieron algunas cosas que sé que la gente puede encontrar desagradables. Lo llamamos 'fiesta del día de la muerte' y brindamos por eso" mencionó en su cuenta de Reddit mientras relataba lo sucedido.

Dijo que amigas no tan cercanas en su grupo de amigos le dijeron que sus acciones habían sido “desagradables”, además de que eran unas personas “asquerosas y vengativas” por disfrutar de eso.

“Siento que tendrían razón si las circunstancias fueran diferentes y este tipo no fuera como un Boogeyman (Hombre del saco) literal en mi vida durante algún tiempo, pero siento que si alguien entendiera cómo era el acoso, también se divertirían", agregó.

El acoso que la mujer sufría de parte del hombre comenzó en su trabajo, hasta que Boogeyman, como ella lo apodó, comenzó a aparecer en lugares aleatorios que ella visitaba fuera del trabajo.

"Después de un rato, quedó muy claro que no era una coincidencia, fue bastante perturbador y aterrador, terminé acudiendo a la policía, sin sentir que se lo tomaran en serio” lamentó.

Esta situación la obligó a mudarse de apartamento, cambió de trabajo, hizo un cambio en su auto, así como de los lugares habituales que visitaba solo para detenerlo y no tener que encontrarlo de nuevo, ya que a menudo él se aparecía en los lugares donde ella estaba, hacía que la mujer y sus amigos se sintieran "inseguros y asustados".

“Había pasado más de un año desde que apareció por última vez donde yo estaba, pero definitivamente todavía me sentía insegura en general” mencionó.

La noticia de su muerte la encontró uno de sus amigos en una noticia en línea, lo que los tomó por sorpresa ya que el hombre era joven y estaba sano; por lo que, a pesar de las preocupaciones de sus amigos sobre su estado emocional, la mujer confesó que “lo único que sentí sobre esa noticia fue un gran alivio".

Los comentarios que recibió en su publicación de Reddit se mostraron mayormente a favor de sus acciones y no consideraron que sus amigas hayan hecho lo correcto al describirla así, ya que no saben lo que es ser acosadas a ese nivel.

Leer más: Captan a extraño OVNI flotando en el cielo de la ciudad de Escocia

"¿Sabes qué? Me acosaron y no me tomaron en serio, pero la persona ahora en prisión (cargos no relacionados, pero no estará en libertad por unos buenos 10 años, pero es mayor, por lo que podría morir en la cárcel), el día que fue a la cárcel, bebí una botella entera de champán. Cuando muera, serán dos” escribió una mujer en respuesta "Definitivamente no eres el idiota por celebrar tu nueva libertad de la vigilancia constante y desahogar tu frustración con humor. Mucha gente realmente no entiende el costo mental de tener un acosador".