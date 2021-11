¿Desciendes de la realeza? Millones de personas lo hacen y no lo saben

Expertos en genealogía afirmaron que el mundo en realidad se compone de una familia gigante, ya que es muy normal que millones de personas tengan un antepasado en común y no lo sepan, puede parecer una conexión poco probable, pero si se miraba hacia atrás en el tiempo, es posible encontrar a un gran número de personas con un antepasado que formó parte de la realeza.

Esta situación poco común se hizo más conocida debido a la serie Who do you think you are? (¿Quién crees que eres?) en donde el actor Danny Dyer, descubrió que su ascendencia se remonta al rey Eduardo III, quien lideró Inglaterra de 1327 hasta su muerte en 1377; una situación parecida ocurrió con el comediante Josh Widdicombe y el remero Matthew Pinsent, quienes descubrieron ser descendientes de Eduardo I, quien reinó Inglaterra entre 1272 y 1307.

Graham Holton, un profesor de genealogía de la Universidad de Strathclyde, en Glasgow, Escocia afirmó que este tipo de situaciones no son tan “infrecuentes”, ya que él mismo es descendiente del rey Eduardo I, aunque el verdadero problema es encontrar una forma de probarlo ya que no todos cuentan una evidencia documental que lo sustente.

Dijo que con una estimación general, en realidad podría haber 2 millones de personas vivas relacionadas con Eduardo I, por lo que en cualquier calle podría haber una persona relacionada con este monarca.

Sin embargo esta no es la única situación, ya que la maestra de genética en la Universidad de Leicester en Inglaterra, Turi King, descubrió que Ricardo III, quien fue rey de Inglaterra entre 1483 y 1485 tiene millones de descendientes vivos.

“Siempre le digo a la gente que todos estamos relacionados. Es solo una cuestión de grado”, señaló King, ya que en caso de retroceder 20 generaciones, todas las personas tendrían millones de antepasados.

“Todos somos parte de una familia gigante” dijo mientras explicó que, en caso de buscar patrones más amplios de ascendencia común, pudieran encontrarse personas relacionadas que pertenecen a otros países y continentes.

Añadió que para descubrir si tienes un pariente medieval que formó parte de la realeza, primero es necesario encontrar a un antepasado lo suficientemente rico, famoso o infame para que su historia esté bien documentada y poder partir, entonces es bastante probable encontrarlo.

“Dependemos de la supervivencia de los registros”, dijo “Todos tenemos el mismo número de antepasados, pero no siempre sabemos sus nombres”.