Disparan 100 balines a ciclista en España ¿lo confundieron con un conejo?

Alicante.- Un ciclista de nombre José Miguel Torán se encontraba en plena preparación de cara a las competencias cuando un cazador le disparó 100 balines por error mientras intentaba acertar a un conejo.

La insólita situación se llevó a cabo en Alicante, España, donde el deportista realizaba una de sus actividades cotidianas sin esperar el triste doloroso desenlace que lo hizo llegar a un hospital para recibir atención médica.

José Miguel Torán declaró para medios locales citados por "elintranews" que está completamente seguro de que el cazador le disparó por accidente y confía en las palabras del quienes conectaron 100 veces en su cuerpo.

Tras acudir al médico, el ciclista necesito entrar al quirófano para que le retiraran balines, aunque cabe destacar que algunos permanecieron incrustados en él. Los médicos dijeron al deportista que si las pequeñas balas metálicas son de plomo, podría tener problemas en el futuro.

“Los médicos internistas me han dicho que no hay certeza de que los perdigones sean de plomo, pero ese el mayor miedo que tengo es que, si lo son, con el tiempo, pueda elevar el nivel de toxicidad y mi cuerpo no pueda reaccionar bien”, dijo.

José Miguel Torán agradeció que el cazador y otras personas que se encontraban en la zona permanecieron junto a él hasta que llegó una ambulancia para trasladarlo al nosocomio.

