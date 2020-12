¿Dónde y cómo ver la estrella de belén en México?, conjunción de Júpiter y Saturno

México.- ¡Es hoy!, ¡es hoy!, después de casi 800 años la "Estrella de Belén" será vista nuevamente, este nace con la conjunción de Saturno y Júpiter, esto quiere decir que estos planetas se van a cruzar y crearan una estrella de luz que se verá enorme desde la Tierra, será un fenómeno astrológico que no se volverá a ver en muchísimos años, te mostramos a continuación dónde y cómo verla.

La última vez que se puedo ver la Estrella de Belén fue el 04 de marzo de 1226, hace 794 años, normalmente este fenómeno astrológico sucede cada 20 años pero nunca tan cerca como el día de hoy, será hasta el 15 de mayo del 2080 que vuelva a ocurrir un fenómeno como el que viviremos este lunes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Saturno y Júpiter tienen varios meses acercándose pero su punto máximo es el día de hoy, lunes 21 de diciembre, ya que estarán separados solo 0.1° de distancia.

No necesitarás algún objeto en especial para poderlo ver, lo podrás ver a simple vista o si gustas con binoculares, ubicarlos es muy sencillo, Júpiter es el astro más brillante después de la Luna, hacia su izquierda está Saturno el cual es un poco menos luminoso pero podrás observar sus anillos que lo rodean.

Este fenómeno será visible en todo el mundo una hora despees de que el sol se meta, en la Ciudad de México podrá verse desde las 18:10 horas, mientras que en Sinaloa será a la misma hora, tienes que buscarlo al lado oeste.

No puedes perderte este asombroso fenómeno natural, si no quieres o no puedes salir de casa para verlo puedes hacerlo por medio de Youtube ya que la Asociación de Astrónomos Aficionados de India, Jyotirvidya Parisanstha, está transmitiendo en vivo la conjunción de Júpiter y Saturno, la cual te dejamos aquí.