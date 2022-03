Dos hermanas mueren misteriosamente luego de ir de vacaciones a Europa

El hermano de las mujeres mencionó que no va a renunciar en su búsqueda de respuestas para saber exactamente qué fue lo que pasó con sus hermanas a pesar de que no se habían visto en 30 años.

Se cree que ambas deseaban morir juntas e investigaron varios métodos para lograr cumplir su deseo, sin embargo no podían hacerlo en Estados Unidos por no tener una enfermedad terminal, así que decidieron viajar a Suiza donde podían acceder a un suicidio asistido.

"No tengo idea de por qué hicieron esto. Eran tan reservadas, especialmente conmigo. ¿Alguien puede decirme qué pasó? ¿La gente se rompe así? Podría ser. Te despiertas un día y no sientes que la vida es preciosa". Mencionó Cal Ammouri.

Carlos Narvaes, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras en la licenciatura de Sociología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien ha realizado trabajos de investigación escolares sobre temas de inseguridad. He realizado diplomados en seguridad, violencia y calidad de vida, donde he conocido diversas perspectivas teóricas y son los temas que me gustan trabajar y que más me han llamado la atención. Comencé la carrera como reportero web en DEBATE desde el año del 2018 trabajando temas de sección de policiaca, política y contenido viral. Cubro especialmente noticias referentes de la Ciudad de México y Estado de México, me mantengo al tanto de las conferencias de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y también sigo distancias dependencias para estar al día de los hechos. He dado seguimiento a noticias como el