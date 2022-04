¡Dos mujeres, un camino! Mujer arma tremendo show en el metro al descubrir a su esposo con la amante

Una mujer armó tremendo escándalo en el metro de la ciudad de Lima, Perú, luego de descubrir a su esposo con la amante, por lo que no lo pensó dos veces y se dejó ir a los golpes con la otra mujer.

El video, que circula en la red social TikTok, se ha vuelto viral y en el se puede ver un tumulto de pasajeros que observan la pelea, la esposa tiene tomada del cabello a la otra mujer, y apenas se alcanza a escuchar que alguien grita “ya suéltala”, pues el tema de Laura León “Dos mujeres, un camino” opaca el sonido original de la grabación.

El video fue compartido en la red social por el usuario Nilton Omar, quien en la descripción de este escribió “dos mujeres se agarran a golpe en el tren eléctrico de Lima, hombre sube al tren,y sin darse cuenta se sienta al costado de su mujer con su amante triste realidad”.

De acuerdo con el usuario de la red social, cuando la esposa se dio cuenta que su marido estaba acompañaado de la “otra”, el ambiente se puso tenso, pues la “catedral” miró a la “capillita”, le echó el agua y no precisamente bendita, encima y luego la tomó del cabello.

En el primer video se mira cómo algunas personas intentan defender a la amante al no saber exactamente lo que ocurría, mientras que otros solo se limitaron a ver el “show” que se había armado entre las dos mujeres.

Después, @niltonomarruizcha comparrió otro video, donde apenas se alcanzan algunas palabras que los usuarios de la línea del metro dicen al infiel. Mientras que Nilton Omar, describió el video como “se dijo lo que se tenía que decir l infiel, esa gente del tren quería lincharlo”.

Los videos se han vuelto tan populares que han ganado más de 45 mil likes y más de tres mil compartidas.

Entre los miles de comentarios en TikTok se encuentran algunos como:

“Si subiera mi esposo con la otra ni cuenta me daría, porque en el tren solo veo mi CELULAR”;

“Lo que me pierdo por no salir de casa”; “La señito con su bebé me representa”; “Yo me acerco y le diría que dios te bendiga… ya no vuelvas por favor ni me llames gracias y chaoo” y “No es por el hombre, me imagino la impotencia que debe sentir”, fueron algunos de los comentarios en el primer video.

Mientras que el segundo video, en los comentarios piden saber un poco más de qué pasó con el triángulo amoroso:

“Necesitamos el chisme completo, si no hay video un story time aunque sea”, “No es que sea chismosa, pero falta el antes del encuentro y el después de pelea”, “EXIGO el chisme completo” y “Ya, pero el tipo se quedó con su mujer o se fue con la otra?... porque la mayoría se va con la amante y dejan a la mujer ahi tirada”.

Finalmente en un terder video los cometarios van desde pedir el “chisme completo” hasta pedir que pongan subtitulos para entender bien lo que les dicen a la pareja de infieles.