Dueño de concesionaria le quita el empleo a una mujer por feminista tras leer "Ni una menos" en su WhatsApp

El dueño de una concesionaria de autos causó gran indignacion en redes sociales, luego de que se hiciera pública la conversación que tuvo con una joven a la que iba a contratar, sin embargo al ver su estado de WhatsApp decidió que siempre no.

La joven, de nombre María Belén, ya había sido aceptada como nueva trabajadora de la concesionaria, sin embargo, horas antes de que empezara a trabajar, recibió un mensaje que la dejó “helada”.

“Discúlpame, pero te seré honesto”, dice el principio del mensaje, continuó “Vi tu estado 'Ni una Menos', sos pañuelo verde, e ibas a venir a un ambiente muy machista”.

Para justificar su razón, el dueño de la compañía agregó: “Acá los muchachos hacen chistes que ustedes siempre toman muy susceptiblemente, todo para el carajo”.

Continuó “Si dicen y decimos buenos días señorita, ustedes creen y piensan 'me quiere cul..', si decimos en qué la puedo ayudar, ustedes piensan 'este es un abusador'.

Luego mencionó que por tal situación era mejor contratar otro estilo de mujer, para además evitar futuros problemas en la empresa y futuros disgustos a la joven, pues seguramente los sentiría como “OPRESORES MACHISTAS”.

Y finalizó los mensajes simplemente diciendo “mañana no comiences”.

Foto: Captura de pantalla

Tras la inesperada respuesta, María Belén contó a sus amigas y familia lo ocurrido, quienes la convencieron de que eso debía hacerse público, así que la convencieron de subir las capturas de pantalla a Twitter, pronto los usuarios “destrozaron” al dueño de la concesionaria.

“Lo hicieron mis amigas y familia, porque ellos me dijeron ‘esto se tiene que saber’”, mencionó la joven que fue rechazada por ser feminista.

Tras el revuelo que causó la acción del dueño hacia María Belén, algunos medios de comunicación la buscaron para que contara cual fue su primer reacción ante el inesperado mensaje.

Dijo que pese a sentirse enojada y un poco indignada, su mayor sentimiento fue de tristeza, teniendo en cuenta lo importante que es conseguir trabajo actualmente.

“Lo primero que hice fue llorar, lloré mucho porque estaba ilusionada con el hecho de haberlo conseguido”, declaró.

Dijo que ya había sido notificada sobre sus horarios de trabajo y sueldo, pero a menos de 24 horas de empezar con su nuevo empleo como administrativa en la concesionaria automovilística, el encargado le envió un mensaje donde decía que “siempre no”.

“Iba a empezar el miércoles a las 10 de la mañana, y a las 5 de la tarde del martes me escribe esto, que todavía no puedo creer”.

Añadió que tras publicar la conversación muchas usuarias empezaron a mandarle mensajes, incluso para preguntarse si necesitaba algo.

“¿Si yo no tenía puesto el estado de 'Ni una Menos', y me tomaban, que? La iba a pasar horrible. Está claro que no trata bien a las mujeres en su empleo”, dijo la mujer, luego de aclarar que, luego de mandarle el mensaje, el dueño de la concesionaria decidió bloquearla.

Aún asombrada, María Belén puso una denuncia en el Inadi por discriminación.