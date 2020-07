El Pentágono de EU publicará hallazgos sobre OVNIs: New York Times

Washington.- El Pentágono de Estados Unidos mostrará al público nuevos hallazgos sobre avistamientos de OVNIs, publicó la noche de este jueves el New York Times en un artículo, lo que podría representar evidencia sobre la existencia de extraterrestres.

En la publicación, el diario estadounidense informó que el programa para investigar Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) que se mantenía como encubierto, no fue disuelto como el Pentágono lo dijo, sino que continúa en marcha y ahora forma parte de la Oficina de Inteligencia Naval, que lo ha renombrado como programa de "Fuerza de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados".

Sin embargo, el informe de "Autorización de Actuar de Inteligencia para el año fiscal 2021" emitido por el comité del Senado de EU el pasado mes de junio ha obligado al programa a "estandarizar la recolección e informes" sobre avistamientos de OVNIs y hacer públicos al menos algunos de sus hallazgos en los 180 días siguientes a la aprobación del documento.

Funcionarios retirados entrevistados por el New York Times, como el exlíder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, esperan que el programa arroje evidencia de vehículos de otros planetas, aunque el enfoque principal del programa es descubrir si otra nación está utilizando nueva tecnología de aviación y representa una amenaza para Estados Unidos.

Harry Reid presionó para financiar el programa OVNI anterior cuando era el líder mayoritario del Senado. Foto: New York Times

Después de analizar esto, llegué a la conclusión de que había informes sobre materiales reales que el gobierno y el sector privado tenían en su posesión”, dijo.

Por otro lado, Luis Elizondo, exdirector del programa en el Pentágono y exfuncionario de inteligencia militar, quien renunció en 2017 tras estar 10 años al frente, confirmó que la nueva Fuerza de Trabajo evolucionó del programa aeroespacial avanzado y que "ya no tiene que esconderse en las sombras".

Él forma parte de un pequeño grupo de exfuncionarios y científicos que aseguran estar convencidos de que varios objetos de origen desconocido se han estrellado en la Tierra con materiales que han podido ser recuperados para su estudio.

Eric W. Davis, un astrofísico que trabajó como consultor para el programa OVNI del Pentágono desde 2007, señaló que los análisis aplicados a algunos de los materiales encontrados lo llevaron a concluir que se trata de vehículos que no fueron fabricados en la Tierra. Esto significa que el Pentágono ha encontrado restos de vehículos cuyo origen no ha podido explicar, concluyendo que no fueron fabricados en este mundo.

También dijo que dio informes clasificados sobre la recuperación de objetos inexplicables al Comité de Servicios Armados del Senado y el Comité de Inteligencia del Senado en octubre de 2019.

Vista aérea del Pentágono. Foto: Especial

Es extremadamente importante que salga información sobre el descubrimiento de materiales físicos o vehículos recuperados", dijo.

El periódico estadounidense sostiene que el carácter clasificado de las sesiones informativas del Gobierno de EU ha sido el principal obstáculo para difundir la información al público. Sin embargo, no es la primera vez que alguna historia relacionada a OVNIs sale a la luz en sus páginas.

Los encuentros de pilotos de la Marina con OVNIs

En 2017, informó que un grupo secreto de funcionarios del Pentágono se encontraba estudiando múltiples encuentros con OVNIs que han tenido miembros de las fuerzas armadas. Fue entonces cuando se supo la existencia de un programa dedicado a este tipo de hallazgos.

La publicación recogía una serie de imágenes y videos de los encuentros, cuya autenticidad fue confirmada por la Marina estadounidense, sin que se hubieran podido identificar los objetos captados.

Señaló que la mayoría de estos objetos fueron avistados casi a diario entre mediados de 2014 y marzo de 2015, uno de estos videos muestra a un objeto extraño con forma de pirinola moviéndose contra el viento.

Imagen de uno de los avistamientos de OVNIs reportados por pilotos de la Marina de EU. Foto: The New York Times

Algunos pilotos de la Marina reportaron entonces a sus superiores que los objetos no tenían ningún motor visible ni emitían gases de escape visibles para el sensor infrarrojo, pero estaban ahí, a 9 mil km, moviéndose a "velocidades hipersónicas".

Mantener a flote alguna aeronave requiere de una cantidad importante de energía. Con las velocidades que observamos, doce horas a flote son once horas más de lo que uno esperaría”.

Sin embargo, nadie en el Departamento de Defensa afirmó que se tratara de objetos extraterrestres, sino que expertos señalaron que por lo general hay explicaciones "muy terrenales" para este tipo de incidentes.

Con información del New York Times.

