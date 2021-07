El caso de Paige DeAngelo, la modelo con dos vaginas, dos úteros y doble periodo

El insólito caso de Paige DeAngelo se ha dado a conocer en todo el mundo en las últimas horas, al tratarse de una modelo con didelfo uterino.

Se trata de una malformación congénita que la misma joven de 20 años reveló a través de sus redes sociales, explicando cómo es su vida con dos vaginas, dos úteros y con dos periodos al mes.

Fue a través de su cuenta de TikTok que Paige DeAngelo dio a conocer su caso, por el que su vida podría correr peligro si no tiene el cuidado suficiente.

Y es que, según explicó, al tener dos aparatos reproductivos completamente funcionales, podría quedar embarazada de ambos sin darse cuenta, lo que supondría un gran riesgo para su vida.

Según relató, los primeros indicios de que padecía útero didelfo fueron precisamente sus periodos, los cuales eran tan irregulares que presentaba dos al mes. Pero fue hasta después que descubrió que en realidad eran dos menstruaciones diferentes.

El útero didelfo se trata de una malformación congénita en la que el útero está dividido en dos partes por un tabique, que en su caso llegó por completo hasta el cérvix, por lo que la modelo de 20 años tiene dos aparatos.

“La gente piensa que son dos vaginas separadas por fuera, pero ese no es el caso, por eso no me enteré durante 18 años. Cada lado tiene la mitad del tamaño de una vagina normal. No causa ningún problema, pero definitivamente se nota”, dijo.