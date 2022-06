El escalofriante relato de una joven que logró comunicarse con su hermano fallecido

Una usuaria de Twitter compartió en la red social la escalofriante anécdota con seres del más allá, que había pasado una amiga de su hermano fallecido, con quien según logró comunicarse a través de una vidente.

La usuaria de nombre Iara, compartió en Twitter el pasado jueves 16 de junio, que dejó a los usuarios impactados. Cuando menos se lo esperaba, recibió un mensaje de su hermano para ella y sus padres. “Es creer o reventar”, sostuvo @arteinfernal__.

“Yo no creo en Dios ni en la Iglesia, ni en si existe o no un cielo a donde vamos cuando morimos, pero que hay algo después de la muerte, lo hay. Que nuestros fallecidos cercanos están con nosotros aún después de la muerte, también lo creo. Que se yo.”, fue la frase con la que Iara empezó el relato en redes sociales.

“Ayer me fui a hacer las uñas con una chica que era amiga de mi hermano ya fallecido. Estábamos meta charla y me contó que hace un tiempo atrás fue a una vidente. Cuando llegó, la vidente le preguntó a qué había ido y ella le dijo que no sabía, que si pasaba algo, bueno y sino+”, añadió en otro tweet.

Y Continuó “que estaba bien, que le tirara las cartas, que igual ella no creía en esas cosas. Apenas termino de hablar, la vidente le dijo que con ella había entrado un chico de 16 años aproximadamente que le acariciaba el pelo, ella se puso a llorar, sabía que hablaba de mi hermano. Él hacía le eso”.

“Cuestión que la vidente seguía hablando, entre la charla, le preguntó con quién había venido.. A lo que esta chica le dice que con el papá pero que había ido a comprar y que después volvía a buscarla”, añadió.

Entonces la vidente le dijo “'dale las gracias al pela por todo lo que hizo por mi familia cuando pasó el accidente'. Todo era llanto. Fue hace bastante, así que hay muchas cosas que esta chica no se acordaba pero mi hermano, a través de la vidente, le dijo que quería que le diga algunas cosas a mis papás: deciles que estén tranquilos, yo estoy bien y siempre estoy cerca cuidándolos. Decile a mi mamá que ella tiene una cajita con cosas mías, cuando le digas eso ella te va a creer todo lo que le digas”, decía otra parte de la historia.

Finalmente Iara, contó que desde el día que le contó todo eso no podía pensar en otra cosa.

“Es creer o reventar. Estamos hablando de un accidente que sucedió hace más de 10 años ya y esta mina, la vidente, hablaba de la forma en que hablaba mi hermano, sus expresiones, su forma de dirigirse a sus cercanos”, manifestó la joven en su texto de Twitter.

A pesar de quienes empatizaron con la historia, hubo varias personas que comenzaron a indagar y a disentir con respecto al rol de los médiums o videntes. “Cómo es que creen en la magia negra y no en Dios?” sostuvo un usuario, a lo que otro le respondió: “los videntes no han basado la historia en imponer, torturar y matar gente por no pensar como ellos”.

“¿¿Que onda con las cabezas de termo que dicen que la cartomancia es magia negra?? Son cosas totalmente distintas, infórmense antes de hablar de cosas que no saben”, sostuvo un usuario más.