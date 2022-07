El niño más mimado; se baña en leche y miel y usa chupón de oro macizo de más de 24 mil pesos

Jareem es un pequeño de penas un año, a quien se le considera como el niño más mimado de Gran Bretaña, tanto así, que lo bañan en leche y miel y además usa un chupón de mil libras esterlinas (más de 24 mil pesos mexicanos).

Kasey Akram, madre del menor, ha mencionado que le encanta mimar a Jareem, por lo que le ha comprado algunas joyas muy valiosas, que incluyen una cadena Versace de £750 (más de 18 mil pesos), un brazalete con incrustaciones de diamantes de £ 925 (más de 22 mil 500 pesos) y un chupete de oro macizo de mil libras esterlinas.

La autodenominada madre a tiempo completo, ha gastado miles de dólares en su hijo y dice que no puede parar.

Kasey, de 32 años, de Sheffield, South Yorkshire, afirmó que “tan pronto como tuve a mi hijo, mi obsesión cambió de cómo me veía a concentrarme en mi hijo. Es el niño más encantador del mundo y me he peleado con amigos por cuánto he gastado en él. Compro mi ropa a Vinted para poder comprarle lo que quiere. Usaré ropa de la tienda de caridad mientras él usa una camiseta de £ 50 y, si tuviera la opción, caminaría desnuda para que él pueda usar lo que quiera”.

Luego añadió que el pequeño obtiene todo lo que le gusta, “y si no puedo pagarlo, llamo a su padre y obtengo el dinero. No estoy trabajando en este momento, todo esto lo hago por beneficios y la ayuda de mi expareja”.

Kasey, quien anteriormente trabajó como bailarina y modelo, dice que solía creer que no tenía interés en tener un hijo, pero después de quedar embarazada de Jareem en 2020, rápidamente se enamoró del niño y supo que quería tratarlo bien.

Ahora tiene una rutina elaborada que hace que Kasey se despierte a las 6 a.m. todos los días para prepararle a Jareem el desayuno caliente que le apetezca, que luego ella le lleva para comer en la cama.

Lo baña, usando leche y miel un par de veces a la semana, seguido de aceite para bebés y un masaje para bebés mientras él ve a Peppa Pig en el televisor de su habitación, que ella trasladó allí desde la sala de estar.

Pero su mimo no termina ahí, ya que ella también lo lleva a cortarse el cabello una vez cada quince días e insiste en que lo corte el gerente de la barbería, también va con ella al salón de uñas donde el personal de allí le hace una mini pedicura.

Ella tiene una joyería a la que lo lleva y dice que como ella es alérgica a cualquier metal que no sea el oro puro, probablemente él también lo sea, aunque ella nunca lo ha comprobado.

Y está tan ansiosa por poner a Jareem por delante de sí misma que cuando su cama se rompió, en lugar de reemplazarla, gastó £300 en una cama tractora para su hijo y ella durmió con el colchón en el suelo.

Además de alimentarlo con una dieta completamente orgánica, ella se niega a dejarlo beber agua del grifo porque le preocupa que el nivel de estrógeno le haga crecer los senos.

Kasey dijo: “Todavía se despierta cinco veces por noche y aparentemente soy demasiado suave con él, pero si tuvieras un hijo en medio de la pandemia, serías igual. Él nunca ha bebido agua del grifo en su vida y despedí a mi niñera porque le ofreció agua del grifo. Él nunca ha visto una rebanada de pan blanco en su vida y lo que yo como, él lo come: le gustan las aceitunas, le gustan los pimientos asados, todos dicen que tiene una paleta tan refinada. Desayuna en la cama todas las mañanas.”

“Lo que Jareem quiere, lo obtiene Jareem: el último par de zapatos que compré fueron chanclas Primark de noventa peniques y el mismo día le compré zapatillas Gucci. A él le gustan las zapatillas deportivas, pero nunca lo dejaría andar con zapatillas horribles, baratas y horteras. Si yo uso Vans, él usa Vans.

“Gasté £1,000 en un maniquí de oro macizo y lo tiró en el medio de la ciudad y lo perdió, lloré durante tres días. Me leyeron la palma de la mano cuatro veces en el último año, lo que me costó £ 50 por vez porque no podía hablar y quería saber en qué estaba y cuál era su color favorito. Si quiero gastar el dinero en mi hijo, esa es mi elección, no me importa si ando con zapatos Primark mientras mi príncipe tenga los mejores”.