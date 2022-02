¿El rumor es real? Mujer descubre que hamburguesa no se pudre tras tenerla cinco años en un armario

Estados Unidos.- Tras tener una hamburguesa dentro de un armario durante cinco años, una mujer descubrió que se encontraba casi igual al momento en que la compró en McDonald’s reviviendo el rumor de que las hamburguesas de este restaurante nunca se pudren.

La mujer fue identificada como Megan Condry quien relató al NY Post que, mientras ordenaba los adornos navideños en su armario tiró una caja y de la misma cayó una hamburguesa con queso que lucía extrañamente perfecta.

Al levantar la hamburguesa, Condry describió que era un alimento sin ningún olor, pero que lucía exactamente igual que el día que la compró aunque “era dura como una roca, tan dura como un disco de hockey, probablemente podría romper una ventana con él” dijo la residente de Washington, Estados Unidos.

Los rumores de que las hamburguesa de McDonald’s no se pudren se han mantenido durante años, por lo que Condry no es la primera en realizar un experimento de este estilo y es que, aunque pueden mantenerse visualmente iguales, el alimento no debe comerse pasado tanto tiempo porque podría causar malestar gastrointestinal o la muerte.

Por su parte, McDonald’s ha respondido a este rumor, negando que su comida nunca se pudra. Afirmó que “en el entorno adecuado, nuestras hamburguesas, como la mayoría de los demás alimentos, podrían descomponerse pero, para descomponerse, se necesitan ciertas condiciones, específicamente humedad”.

Así que si en el lugar donde fue colocada no hay suficiente humedad, “ya sea en los alimentos o en el medio ambiente, es posible que las bacterias y el moho no crezcan y, por lo tanto, la descomposición es poco probable".

McDonald’s señaló que es cuestión de “mirar de cerca” para notar que las hamburguesas están secas y deshidratadas, por lo que no son “las mismas que el día en que las compró”.

Otra explicación del caso surgió el chef y consultor culinario, J. Kenji López-Alt, quien explicó haber realizado una serie de experimentos para averiguar por qué las hamburguesas de McDonald’s no se pudren como las otras, aunque pronto descartó conservantes en la comida o posibles productos químicos y afirmó que “todo se reduce a la actividad del agua” y no a “algo que deba temer”.

Explicó que todo se debe a que “una hamburguesa de McDonald's es pequeña y delgada, por lo que se cocina bien en una plancha muy caliente. Estos factores contribuyen a la rápida pérdida de humedad, lo que da como resultado una hamburguesa que se seca mucho antes de que pueda empezar a pudrirse. Además, las hamburguesas se cocinan en un ambiente apto para alimentos a una temperatura muy alta que mata cualquier bacteria y, por lo tanto, están relativamente libres de cualquier agente de descomposición para empezar".