Ella es Claudia, la mujer que perdió el cartílago de la nariz por una prueba Covid

Ocurrió en Argentina, una mujer que perdió su cartílago de la nariz luego de que le realizaran mal una prueba de Covid-19 sigue esperando una solución para su problema de salud desde hace cinco meses.

Se trata de Claudia Serran, quien es acompañante terapéutica y durante la primera etapa de la pandemia, tenía que hacerse pruebas de hisopados diarias para poder acudir a su trabajo.

Fue en agosto de 2021 cuando Claudia denunció que la prueba que le hicieron en un clínica privada le causó una infección en la nariz que empeoró tanto que perdió la división existente entre las fosas nasales.

Debido a lo anterior la mujer no dejaba de sufrir molestias, como la sensación de picazón, pero a como pasaba el tiempo se dio cuenta que le salía una "especie de sangre gelatinosa a menudo" y se le estaba brotando en el rostro.

Fue la misma mujer afectada quien dio a conocer su caso en redes sociales y escribió lo siguiente: "No tengo el cartílago que tiene normalmente la nariz. Llegue a tener 18 mil glóbulos blancos, con una anemia crónica. Se me habían reventado todas las venas y soy alérgica a la penicilina, ya no recibía más antibiótico porque me lastimaron muchísimo los brazos".

La situación que enfrenta Claudia por una mala práctica de una prueba covid-19 la puede llevar hasta la muerte, debido a que un doctor le dijo que si sigue, la infección se le puede subir al cerebro.

Claudia Serran con su nariz sin daños

La joven mujer reclama que le hagan una cirugía en otorrinolaringología de reconstrucción, que tiene un valor de 200 mil pesos argentinos (40 mil pesos mexicanos aproximadamente).