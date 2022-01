¿En son de paz? Hombre ve OVNI que desaparece repentinamente en USA (VIDEO)

Los Objetos Voladores No Identificados (Ovni) son un fenómeno que cada día atrae más miradas curiosas, pues hace no mucho la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) reconoció acercamientos con naves con tecnología desconocida. Para la historia de hoy nos remontaremos meses antes de la noticia, al 15 de mayo de 2021 en Nueva York, Estados Unidos, donde Hamid Vitalis se topó cara a cara con algo que aún no logra explicar.

Tan impresionante fue el avistamiento que un popular canal de televisión le dedicó tiempo para grabar su caso; esto podrás encontrarlo con el nombre "The Proof Is Out There: UFOS INVADE NYC (Season 2)" en el canal de Youtube "History".

El fenómeno Ovni que traemos para ti hoy sucedió mientras el hombre se dirigía a su trabajo en Brooklyn, era un día como cualquier otro hasta que notó tres luces extrañas con forma de triángulo en el cielo.

Claro que no dejó pasar la oportunidad y sacó un teléfono celular para hacer la grabación del suceso. Apenas unos segundos después se puede apreciar como un avión comercial se acerca a la zona y el ovni desaparece repentinamente. Segundos después la unidad de transporte aérea se desvaneció en la lejanía.

La reacción de Hamid Vitalis fue "¿A dónde fueron las luces?...¿a dónde fueron?", refiriéndose al Objeto Volador No Identificado que sobrevolaba los cielos nocturno de Nueva York.

No es la primera ocasión que fenómenos de ese tipo son grabados en Estados Unidos y otras partes del mundo; aveces la explicación son satélites de SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Reeve Musk, otras ocasiones los científicos abogan fenómenos meteorológicos, hasta ahora las luce en el cielo siguen como Ovni´s.

