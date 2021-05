Encarcelan a propietario de tienda tras infestación de cucarachas, moscas y ratas muertas

Reino Unido.- A través de redes sociales circulan las imágenes de la tienda donde el dueño ignoró las reglas de higiene y dejara su local de comestibles en una condición repugnante y fue condenado a prisión.

Mohammed Mohammed, de 41 años, se negó a cumplir con las normas de higiene alimentaria a pesar de que los funcionarios de las autoridades locales encontraron un ratón muerto, carne cruda infestada de moscas y una plaga de cucarachas en las instalaciones.

Fue encarcelado por mostrar un "flagrante desprecio por la ley" y su empresa Al Abd Ltd recibió una multa de 20.000 libras esterlinas (564,316 pesos) debido al estado repugnante de su tienda Abo Alabed en Cardiff.

A pesar de las numerosas advertencias de los funcionarios de salud ambiental del consejo de Cardiff, Mohammed continuó almacenando carne y pescado crudos de manera antihigiénica y no pudo lidiar con las plagas después de que se encontraron ratones, cucarachas y moscas cerca de las áreas de preparación de alimentos.

También se negó a tirar los productos que habían vencido su fecha de caducidad, incluido un salami de seis semanas y una bolsa de cacahuetes que estaban húmedos y mohosos, como informa WalesOnline.

Una audiencia de sentencia en Cardiff Crown Court el miércoles escuchó que Mohammed estaba cumpliendo una sentencia de cárcel de 25 meses después de vender cigarrillos ilícitos y falsificados de Abo Alabed y lavar miles de libras en cuentas en el extranjero.

El fiscal Lee Reynolds dijo que Mohammed recibió avisos de mejora antes de que los oficiales lo visitaran en la tienda de Clifton Street en Adamsdown el 26 de septiembre de 2019.

Dijo: "(Los oficiales) inicialmente descubrieron un ratón muerto entre las estanterías y las plataformas de exhibición en las que se guardaba la comida".

Los agentes tampoco pudieron lavarse las manos correctamente porque no había jabón ni instalaciones para secarse en las instalaciones.

El Sr. Reynolds agregó: "Se observaron numerosas moscas en el área de preparación de carne cruda y parecían estar sobre cortes de carne cruda".

"Esto llevó al señor Mohammed a seleccionar un rollo de bolsas desechables para aplastar a las moscas contra los cortes de carne. Cuando se le preguntó qué artículos usaba para limpiar las instalaciones, sacó una botella de limpiacristales".

En el congelador, se encontró el pescado crudo y los productos cárnicos que se almacenaron de manera impropia sin empaque.

"Las unidades de congelación industrial estaban llenas de hielo y sucias con restos de comida y suciedad. En el enfriador se encontró carne cruda almacenada directamente en los estantes sin almacenarse en contenedores".

Cuando los oficiales midieron la temperatura de la carne y el pescado, se encontró que estaba entre 11° C y 13° C, por encima del requisito de 8° C.

Entre los artículos descubiertos después de su fecha de caducidad, había botellas de yogur hace cuatro días, un salami hace seis semanas y una caja de cacahuetes sin cáscara mohosos.

Cuando se le preguntó sobre esto, Mohammed insistió en que estaban a salvo y procedió a beber una botella de yogur.

También encontraron excrementos de ratas y polvorientos que se creía que tenían más de un año.

Otros problemas observados en la tienda incluyeron a Mohammed preparando pollo sin lavarse las manos antes o después; continuar con la preparación de alimentos después de lidiar con un desagüe; huecos y agujeros a lo largo de la tienda que daban entrada a las plagas; las hierbas y verduras frescas que se almacenan junto a la carne cruda; y residuos que se acumulan dentro y fuera de la tienda.

Cuando los agentes fueron a recoger alimentos que Mohammed les había entregado, un empleado afirmó que los había tirado en un contenedor con ruedas afuera.

Pero la comida se descubrió en el interior de la tienda, lista para revender.

Reynolds dijo que los oficiales regresaron el 4 de octubre de 2019 y encontraron las botellas de yogur en el estante. También se almacenaba pescado en una pared junto a una propiedad vecina.

Una inspección el 13 de noviembre de 2019 reveló que se había cumplido una cantidad significativa de requisitos. Pero cuando los oficiales revisaron el papeleo de higiene, encontraron que las fechas futuras ya se habían completado con anticipación.

En enero de 2020, los oficiales descubrieron que el pescado y otros productos nuevamente no se almacenaban correctamente, sin información de empaque, y se descubrieron más excrementos de ratón. Y en agosto de 2020 se descubrió una infestación de cucarachas que provocó el cierre de la tienda.

El Sr. Reynolds dijo: "Había cucarachas flotando en la superficie del inodoro y cuando se le preguntó, el Sr. Mohammed dijo que no tenía problemas con las cucarachas. Los oficiales regresaron al interior de la tienda y encontraron una infestación considerable de cucarachas, incluso en los estantes de alimentos".

"Las cucarachas corrían por los envases de alimentos y bebidas y se veían moscas en el piso y en la pantalla del enfriador de carne y aterrizaban en la carne cruda".

Después de obtener la autorización para cerrar la tienda, el contratista de control de plagas del acusado lo visitó. Confirmó que había un 'ciclo de vida completo' de las cucarachas, pero dijo que su contacto no cubría el tratamiento de las cucarachas.

Días después, los oficiales vieron a personas que asistían a la tienda y pagaban los artículos. Cuando se le preguntó, Mohammed dijo que solo estaba vendiendo frutas y verduras que estaban almacenadas en el exterior.

El tribunal escuchó que se "enfureció" y dijo que "no ganaba dinero, tenía una familia que mantener y tenía que pagar una renta". Más tarde se disculpó por el arrebato.

Mohammed, de Clifton Street, más tarde se declaró culpable de no cumplir con los avisos de mejora de la higiene y de obstruir intencionalmente a un oficial.

El tribunal escuchó que el acusado tenía condenas anteriores por 10 delitos bajo las Regulaciones de Higiene Alimentaria de Gales entre el 19 de diciembre de 2017 y el 19 de julio de 2018, por lo que recibió una multa de 320 libras esterlinas y una exención condicional de 18 meses.

La jueza Tracey Lloyd-Clarke condenó a Mohammed a 13 meses de prisión que se cumplirán simultáneamente con su actual período de prisión. Al Abd Ltd fue multado con 20.000 libras esterlinas.