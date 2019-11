Encuentran a bebé comiendo comida para animales; su madre se disculpa

Una pequeña de Misco, municipio de la Ciudad de Guatemala, identificada como Dulce, fue encontrada en pésimas condiciones en el patio de su casa mientras comía algún tipo de alimento para animales, muy probablemente alimento para perros y fue grabada por uno de sus vecinos.

Dulce, quien apenas tiene dos años de edad, se encontraba sola en el patio de su casa y uno de sus vecinos decidió grabarla y subir el video a Internet, rápidamente este se viralizó y causó la indignación de la sociedad y llegó hasta oídos de las autoridades, quienes acudieron al lugar para analizar la situación de la menor.

Evidentemente, Dulce, tenía hambre y por ello estuvo comiendo durante un buen rato la comida de animales. Autoridades acudieron al lugar para saber porque la niña estaba sola y sin supervisión.

En el video se ve como Dulce se encuentra vistiendo un pañal y come durante varios minutos comida de animales, además, se puede percatar de que se encuentra en situación de extrema pobreza y negligencia total de sus padres.

Cuando las autoridades acudieron al lugar, se percataron de que la pequeña apenas podía hablar, estaba llena de pintura de aceite y tenía un golpe en su rostro, se veía muy dañada y no se sabía si la pintura se la habría echado ella o algún familiar.

La Secretaría de Bienestar Familiar decidió llevarse a Dulce a una casahogar por el claro descuido de sus padres, la pequeña logró sobrevivir a su corta edad buscó que comer para no morir de hambre.

En ese momento, la bebé fue designada con una madre del horfanato de nombre Esperanza, mientras se aclara la situación con sus padres. Aunque al momento de su rescate no hablaba, luego de varios días logró decir unas palabras y su estado de salud mejoró considerablemente.

Más tarde, su madre se mostró muy abrumada por no saber el paredero de su hija, según Marcela, madre de la menor, esta se encontraba sola por unos pocos minutos, precisamente diez y en ese momento fue cuando el video fue grabado, preocupada por su hija, la madre aceptó su error y decidió pedir perdón, pues desde que su hija ya no está con ella no puede ni comer y se encuentra desolada,

La mujer rogó a las autoridades que le devolvieran a su hija, repitiendo y aceptando el error que cometió para que le devolvieran a su hija, pero las autoridades comenzaron el proceso legal para analizar su ella puede manter y hacerse caso de la pequeña.

Marcela, confiada en Dios, espera un milagro para que Dulce vuelva a casa.