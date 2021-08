Enfermera adicta a las cirugías quiere duplicar el tamaño de sus pechos

Australia.- Una enfermera adicta las cirugías quiere duplicarse el tamaño de sus pechos, pero sus médicos le dicen que es demasiado peligroso.

La enfermera de nombre Tara Jayne McConachy de 32 años, apareció recientemente en el programa Botched, donde los cirujanos Paul Nassif y Terry Dubrow, le advirtieron que no pesaba lo suficiente como para tener implantes mamarios más grandes.

La enfermera de Melbourne, estima que pesa alrededor de 45 kilos y actualmente tiene 540 CC de silicona para implantes mamarios.

Sin embargo, Tara Jayne, no esta satisfecha con el tamaño de su pecho y quiere aumentar los implantes en casi el doble de la cantidad con 1,000 CC.

Ella dijo en el programa: "Todo es pequeño para mí, excepto mis tatas (senos)... ¡Estoy en la búsqueda de un cofre más grande! Actualmente tengo 540 CC (de silicona para implantes mamarios), y simplemente no estoy feliz con ellos en absoluto".

"Básicamente, la parte que no me gusta de ellos es que no son lo suficientemente grandes".

La cirugía le dio confianza, mencionó, y le encantó la atención que recibió su apariencia cuando estaba en público.

"Pensé que someterme a una cirugía plástica y tener los senos más grandes sería el factor sorpresa y exactamente lo que necesito", dijo.

La enfermera es adicta a las cirugías / Foto: Captura

Si bien la australiana había tenido anteriormente implantes mucho más grandes, se los quitó porque le daban problemas de espalda.

Los cirujanos del programa, el Dr. Nassif y el Dr. Dubrow, desviaron sus planes cuando se negaron a operarla debido a su peso.

También señalaron que la ondulación actual en los senos de la enfermera había sido causada por su piel estirada, y explicaron que era probable que esto se amplificara con implantes más grandes, en lugar de suavizarlos, como ella esperaba.

Los cirujanos le dijeron que la piel alrededor de la parte superior es muy fina y que si le implantan más silicona, podría ser muy dañino.

Insistieron en que necesitaría aumentar entre un 10 y un 15 por ciento de su peso corporal antes de considerar operarla.

El doctor Nassif preocupado le dijo al programa Botched que Tara no debería concentrarse solo en su peso cuando se sube a la balanza.

"No solo en lo que se refiere a la cirugía, sino que ella realmente necesita estar sana tanto física como mentalmente", admitió.