Enfermera adopta a mujer con cáncer abandonada por su familia

Horizonte, Brasil.- Verónica, enfermera de 34 años, adoptó a una mujer de 59 años que padece cáncer después de que fuera abandonada por su familia.

La relación de amistad entre ambas mujeres surgió cuando la enfermera fue contratada por el yerno y nieto de la María para que la cuidara a causa de su enfermedad.

Tras once años de relación la familia de María empezó a sentirse incomodados ante la presencia de la enfermera, por ello comenzaron a alejarlas.

A ella y a su esposo no les gustaban mis visitas, pero seguí yendo de todos modos, y aún más porque me di cuenta de que María tenía problemas de salud y no la estaban cuidando“. Relató