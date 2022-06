"¿Es egoísta?", pareja cobra "donación obligatoria" a cambio de beber alcohol en su boda

En redes sociales se hizo viral el caso de unos novios que, a fin de poder economizar en su boda, tomaron la decisión de cobrar a los invitados que quisieran tener acceso a la barra libre de bebidas alcohólicas.

Para nadie es un secreto que las bodas implican grandes gastos, es por ello que muchas parejas optan mejor por hacer una pequeña cena con sus más cercanos o, bien, recurrir a una serie de estrategias para reducir el desembolso.

Tal fue el caso de una pareja de novios que, queriendo quedarse con unos pesos más en los bolsillos, decidió cobrarle a sus invitados la ingesta de bebidas alcohólicas que hicieran durante el evento nupcial.

Fue mediante la plataforma Reddit que la novia decidió compartir la insólita experiencia con miles de internautas, los cuales se encargaron de hacer viral la experiencia y de atraer toda una serie de comentarios.

De acuerdo a lo dado a conocer por la mujer, los invitados tienen que realizar una "donación obligatoria" de 10 dólares a su fondo de luna de miel o, bien, de su nueva casa, aunado a una propina de 5 dólares para el bartender.

"Entonces, cuando vas a tomar tu primer trago, pagás 15 dólares en total y el resto de la noche es gratis, no se requieren propinas a menos que quieras”, expuso la joven novia.

Asimismo, la mujer relató que le preguntó a su familia si era egoísta el pedirle a los invitados una "donación obligatoria" de 15 dólares, a lo que estos le respondieron que si iba a tener un bar abierto en su boda que lo ideal es no hacer que la gente pague por ello.

“¿Es eso egoísta? Le dije eso a mi familia y me dijeron que si voy a tener un bar abierto, no debería hacer que nadie ponga dinero en nuestra luna de miel... estamos pagando todo por nosotros sin ayuda...", justificó.

Por último, la usuaria sostuvo que, desde su punto de vista, resulta "justo" pedirle a los invitados a su boda que paguen por beber bebidas alcohólicas, al tiempo que refirió que ninguno de ellos se ha quejado de esta condicionante.

“Creo que es justo y está bien. Y no veo a nadie quejándose. Si no les gusta, obviamente no beberán", apuntó.