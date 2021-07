Escándalo en hospital: Entregaron un cuerpo equivocado y la velaron, pero su familiar estaba viva

España.- Se registró un grave caso de negligencia ocurrida en el ex hospital Español de Mar del Plata, cuando a una familia se le entregó el cuerpo equivocado y velaron a una mujer, describen el hecho como una película de terror.

Sin embargo, la familiar seguía viva y permanecía internada en el hospital, por lo que los familiares realizaron una denuncia.

Las autoridades del hospital reconocieron el error. "Existió un error administrativo involuntario", se justificaron, la mujer que fue dada por muerta, aún seguía viva.

Miriam Salinas, nuera de Estela Benito, la mujer que fue dada por muerta, brindó un terrible testimonió y relató cómo es que se dieron cuenta en el velorio que no era su familiar a la que estaban velando.

"La velamos a cajón abierto. Cuando fui a dejarle las flores en el cajón, me di cuenta que no era mi suegra. Como en las películas, saqué las flores y empecé a decir "no es, no es". Llamamos al hospital y nadie nos contestaba. Nos fuimos del velorio hasta el hospital y una médica nos dijo que había habido un error. Es vergonzoso e indignante que haya semejante deshumanización". Dijo Miriam Salinas en diálogo con el medio Telediario.

"Parece una película de terror, abrimos el cajón y nos dimos cuenta que no era mi suegra", agregó.

El hecho ocurrió en el ex Hospital Español, que cambió de nombre y ahora se llama Clínica Mar del Plata.

La clínica comunicó que acompañó en el dolor generado por el incidente y continúan a la disposición de los familiares afectados. Se excusaron con que "el personal de sanidad está agotado" por la pandemia de Covid-9 que se vive desde marzo del 2020.

"Reiteramos nuestras condolencias y nuevamente nos ponemos a disposición por los inconvenientes generados".

La mujer que fue considerada muerta tuvo que ser trasladada al Hospital Houssay.

