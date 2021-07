Esposa infiel obliga a su amante a cortar el cuerpo de su marido con una motosierra

Estados Unidos.- Una esposa infiel obligó a su amante a descuartizar el cuerpo de su marido con una motosierra para encubrir infidelidad en Illinois, Estados Unidos.

Frank Stonemark era muy conocido, era un hombre trabajador y habría construido un negocio de alquiler de propiedades con su primera esposa.

Sus tres hijos tuvieron roles en la empresa familiar, la cual creció constantemente, pero después de 30 años de matrimonio, Frank y su esposa se divorciaron. Él la sacó del negocio y comenzaron con una nueva vida separados.

La separación fue un shock, pero pronto se supo que Frank, en ese entonces de 55 años, había tenido una aventura con una de sus inquilinas, Carmen Noland de 33 años. Después del divorcio, Frank y Carmen se convirtieron en pareja y se casaron en el 2010.

Frank intentó que sus hijos aceptaran a la nueva mujer en su vida, pero sospechaban de sus motivos. ¿Eran genuinos sus sentimientos por Frank?

Parecía disfrutar de todas las trampas de tener un marido rico, pero Carmen coqueteaba con sus empleados.

Cuando Frank llegó a la mitad de los setenta, comenzó a delegar asuntos comerciales con Carmen.

Frank sufría problemas de salud y comenzó a quedarse más atrás. Después de toda una vida de arduo trabajo, esperaba ansioso su jubilación.

Sin embargo, el 30 de octubre de 2017 Carmen acudió a la policía y denunció su desaparición. Ella dijo que el día anterior, ella y su esposo habían discutido y él se había ido. Se había marchado en su minivan y no había regresado.

Carmen admitió que no era inusual que él se fuera furioso después de una discusión, pero no solía estar fuera un día entero. Ella le dijo a la policía que estaba preocupada porque le habían recetado varios medicamentos para sus dolencias y no se los había llevado.

La policía comenzó a buscar a Frank pero no hubo pistas. Interrogaron a familiares, amigos y socios comerciales y registraron algunas de sus propiedades de alquiler. Pero no había rastro de él.

El 3 de noviembre, Carmen volvió a ponerse en contacto con la policía para proporcionar más información. Dijo que había descubierto que faltaba el pasaporte de Frank y especuló que podría haber ido a la República Dominicana, donde una vez fue dueño de una propiedad.

Pero los investigadores no pudieron encontrar ninguna evidencia de que hubiera comprado un boleto de avión o usado su pasaporte.

Los detectives continuaron revisando las declaraciones y los registros financieros de Frank, además de entrevistar a cualquiera que hubiera trabajado con él.

Uno de ellos era James Deese, un hombre de mantenimiento de 52 años. Les dijo a los oficiales que había visto a Frank el 29 de octubre y les informó que parecía molesto, aunque Deese no sabía por qué.

Poco después de esto, Carmen reveló que Frank tenía un problema con el juego y después de una racha perdedora había estado pidiendo un préstamo a la gente.

Los detectives se preguntaron si había estado pidiendo dinero prestado a las personas equivocadas. Sin embargo, pronto descubrieron que en realidad Frank no había visitado un casino en más de dos años.

Si bien la policía no pudo culpar a Carmen por presentarse repetidamente en un intento por ayudarlos, comenzaron a analizar sus movimientos mientras reconstruían la vida de Frank.

Pronto se hizo evidente que había mucho más en su comportamiento que simplemente coquetear: no era la esposa devota que parecía ser.

Carmen fue sentenciada a 20 años de prisión / Foto: Especial

Un trabajador para la empresa reveló que había tenido una aventura con Carmen y que no era el único.

A medida que los investigadores profundizaban, se enteraron de que Carmen le había sido infiel a Frank con varios de los hombres de mantenimiento de la empresa.

El 17 de marzo de 2018, la minivan de Frank fue descubierta en un estacionamiento en Paducah, Kentucky. En el interior, la policía encontró manchas de sangre, evidencia de que algo grave le había sucedido al empresario. Los detectives ahora creían que se estaban acercando a la verdad.

Y resultó que las respuestas que estaban buscando las encontrarían primero.

Cinco meses después de la desaparición de Frank, James Deese llamó a la policía e hizo una confesión impactante. Les dijo que Frank estaba muerto y que Carmen tenía la culpa.

Afirmó que la noche del 29 de octubre, ella lo llamó a su casa y él llegó y encontró a Frank muerto en el suelo. No quiso revelar cómo había muerto su marido, pero Deese dijo que podía ver sangre.

Carmen le advirtió a Deese que si no la ayudaba a deshacerse del cuerpo no solo perdería su trabajo sino también su casa, que era propiedad de la empresa de Frank.

Deese dijo que los dos habían trasladado el cuerpo a una de las casas de alquiler de Frank y luego condujeron la minivan a otro estado.

Pero algo no cuadró con lo que relataba la su esposa

¿Por qué Deese se vería involucrado en un posible caso de asesinato simplemente porque Carmen se lo había ordenado? En este punto, admitió que había tenido una aventura con ella.

Mientras lo interrogaban, Carmen se puso en contacto con la policía e informó de un allanamiento en una de las propiedades de Frank, nombrando a Deese como sospechoso.

Parecía que los amantes comenzaban a volverse el uno contra el otro. A Deese le dijeron que Carmen le había señalado con el dedo y la policía sugirió que cooperara plenamente y les dijera todo lo que sabía.

Finalmente, reveló la espantosa verdad de lo que le había sucedido a Frank.

Deese dijo que después de que él había comenzado a ver a Carmen, ella admitió que su matrimonio estaba en ruinas y le preocupaba que sus repetidas infidelidades significaran que Frank la excluiría de su testamento. Así que juntos empezaron a conspirar para matarlo.

Carmen le dijo a Deese que una vez que hubieran matado a su marido, estarían juntos y "vivirían felices para siempre".

Deese dijo que él y Carmen estaban juntos el 29 de octubre cuando estranguló a su esposo en su casa.

Le dijo a la policía que agarró a Frank por el cuello y lo apretó hasta que escuchó un "pop".

Luego, la pareja usó la minivan para trasladar el cuerpo a una de las propiedades de alquiler de Frank, y regresó meses después para desmembrarlo.

Deese dijo que usaron varias herramientas, incluida una motosierra que Carmen proporcionó, para cortar el cadáver. Describió cómo había cortado los brazos, las piernas y la cabeza de Frank, y luego cortó su torso por la mitad.

Posteriormente, los dos metieron las partes del cuerpo en sacos de basura, que incineraron en barriles quemados.

Deese proporcionó mapas de dónde se llevó a cabo. Cuando los investigadores visitaron el sitio, encontraron rastros de restos, que fueron enviados al laboratorio de criminalística de la Policía Estatal de Illinois para su posterior análisis.

