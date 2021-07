"Estoy cubierta de pies a cabeza por cientos de tumores dolorosos, extraños me señalan y me miran"

Estados Unidos.- Una mamá cubierta de pies a cabeza por cientos de tumores dolorosos y con comezón ha contado cómo los extraños la señalan y la miran.

Jamila Gordon tiene más de 200 crecimientos pequeños en todo el cuerpo, debido a una condición que tiene desde que era un bebé.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

A menudo se siente ansiosa y cohibida cuando la gente la evita o la mira debido a la enfermedad genética.

Leer más: Hombre de 42 años duerme 300 días al año debido a una condición poco común

La mujer de 33 años fue diagnosticada con neurofibromatosis cuando era un bebé después de que se le formó un bulto en el estómago y desde entonces ha desarrollado cientos de tumores en todas las partes de su cuerpo.

La neurofibromatosis es una afección genética que hace que los tumores crezcan a lo largo de los nervios.

La madre soltera de uno, de St Croix, Islas Vírgenes de Estados Unidos, dijo: "Los tumores duelen y me pican mucho. Están por todo el cuerpo y en la planta de los pies, lo que hace que sea difícil caminar". .

Tengo demasiados para contar, pero diría que tengo más de 200. Realmente afectó mi confianza y me tomó un tiempo recuperarla

Mencionó que los niños la miran fijamente y algunas personas simplemente se quedan parados mirando.

Jamila dice que la gente se siente tan incómoda a su alrededor que incluso perdió el trabajo debido a su apariencia.

Ella dijo: "Solía trabajar en una guardería donde los niños me amaban, me acariciaban los tumores y tenían mucha curiosidad, pero me di cuenta de que los padres estaban incómodos y lo siguiente que supe fue que me dijeron que no podía trabajar allí. Ya no".

Leer más: Escándalo en hospital: Entregaron un cuerpo equivocado y la velaron, pero su familiar estaba viva

La hija de Jamila, Tatyana, de ocho años, también ha sido diagnosticada con la enfermedad, que es genética, y Jamila dice que aunque se preocupa por su futuro, fue Tatyana quien la ayudó a recuperar parte de su confianza.

Trolles piden a madre que mate a su bebé porque es diferente

Síguenos en