Estudiante de medicina se encontró el cadáver de su amigo en una clase de anatomía

Nigeria.- Un estudiante de de medicina encontró el cadáver de su amigo entre los cuerpos "no reclamados" enviados a las escuelas de medicina del país.

De acuerdo con la periodista y novelista Adaobi Tricia Nwaubani, escribió en un reporte especial para la BBC sobre la inquietante realidad detrás de algunos de los cuerpos "no reclamados" enviados a las escuelas de medicina de su país.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El estudiante de medicina Enya Egbe salió corriendo de su clase de anatomía llorando después de ver el cadáver de su amigo con el que debía trabajar ese día.

El estudiante de 26 años recuerda vívidamente la tarde de aquel jueves de hace siete años en la Universidad de Calabar, en Nigeria, cuando estaba con sus compañeros de estudios alrededor de tres mesas de disección, con un cadáver en cada una.

Minutos después, Enya Egbe joven gritó y corrió, ya que su grupo estaba a punto de diseccionar el cuerpo de Divine, su amigo durante más de siete años.

Joven estudiante de medicina encontró el cuerpo de su amigo en la clase de anatomía / Foto: Enya Egbe

Enya Egbe dijo que solía ir a bailar juntos y había dos agujeros de bala en el lado derecho de su pecho.

Oyifo Ana fue uno de los muchos estudiantes que salieron corriendo detrás de Egbe y lo encontraron llorando afuera.

"La mayoría de los cadáveres que usamos en la escuela tenían balas. Me sentí muy mal cuando me di cuenta de que algunas de las personas que no pueden ser verdaderos criminales", dijo Ana.

Explicó que una mañana había visto una camioneta de la policía cargada con cuerpos ensangrentados en su escuela de medicina, que tenía un depósito de cadáveres.

Leer más: ¡O sorpresa! Abren museo del meme en Hong Kong con lo más viral del internet

Egbe envió una mensaje a la familia de Divine, que resultó que había estado yendo a diferentes comisarías de policía en busca de su familiar después de que el joven y tres amigos fueran arrestados por agentes de seguridad cuando regresaban de una noche de fiesta.

La familia finalmente logró recuperar su cuerpo tras el impactante descubrimiento de Egbe puso de relieve tanto a la falta de cadáveres disponibles en Nigeria para los estudiantes de medicina como lo que les puede pasar a las víctimas de la violencia policial.

Cabe señalar que entre los siglos XVI y XIX, por diferentes leyes del Reino Unido, se entregaban los cuerpos de los criminales ejecutados a las escuelas de medicina, un castigo que también promovió la causa de la ciencia.

En Nigeria, una ley actual entrega "cuerpos no reclamados" en depósitos de cadáveres del gobierno a las escuelas de medicina y el estado también puede apropiarse de los cuerpos de los criminales ejecutados, aunque la última ejecución tuvo lugar en el 2007.

Más del 90% de los cadáveres utilizados en las escuelas de medicina de Nigeria son de "criminales asesinados por disparos", según la investigación de 2011 publicada por la revista médica Clinical Anatomy.

Aunque en realidad, esto significa que eran sospechosos matados a disparos por las fuerzas de seguridad.

De la vida siempre

Síguenos en