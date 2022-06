Extraña amanecia hace que mujer a menudo olvide lo últimos 23 años de su vida

Inglaterra.- Chloe Barnard, de 29 años, tiene una amnesia tan grave que a menudo olvida los últimos 23 años de su vida e incluso piensa que su prometido es un secuestrador, por lo que tiene que recordarle todos los días, quién es él.

La condición cerebral de Chloe es tan rara que la cantidad de años que olvida cambia, algunas veces despierta creyendo que es una niña de 6 años, otras una adolescente, incluso ha llegado a llamar pedófilo a su pareja, James, de 39 años.

La joven, originaria de Melton Mowbray, Leicestershire, ha llegado a amenazarlo con una llave inglesa, pero de alguna manera logra mantenerla tranquila hasta que sus recuerdos regresan cada día.

"Puedo volver a tener cualquier edad. He vuelto a tener seis años. Eso fue horrible. Una noche, James y yo tuvimos un establo que no fue enorme, pero me había ido a la cama porque estaba mareada con él y algo me despertó. 'Bajé las escaleras, no reconocí la casa pero pensé 'debe ser mía porque hay una escalera y solo tengo seis años'. Mi pareja estaba en el sofá con el perro, que yo no sabía que era mío. Me senté en las escaleras y dije ‘¿quién eres tú y quién es el perro? Quiero a mi mami y a mi papi’”, afirmó la joven.

Luego añadió que "él sabía qué hacer y no entrar en pánico. Me llevó de vuelta al piso de arriba y se metió en la cama completamente desnudo y me dijo que me metiera en la cama. Le dije que no me iba a meter en la cama con un pedofilo y que quería a mi mamá".

"Traté de llamar a la policía, pero tomó mi teléfono. No quería que me tocara. Tomé una llave inglesa para saber que podía lastimarlo si era necesario. Me preguntó qué iba a hacer con él y le dije que si se acercaba a mí, lo golpearía con él y que quería a mi mamá y a mi papá. Me calmó y me dijo 'Conozco a tu mamá y a tu papá'. Los llamamos y me explicaron y cuando me desperté a la mañana siguiente, estaba totalmente bien", continuó el relato.

Contó que "otra vez volví a tener 16 años. Me desperté y le pregunté a James quién era y él sabía que estaba teniendo un episodio, así que me llevó al trabajo en su camioneta para no dejarme en una casa sin saber dónde estaba. Le pregunté si mi mamá y mi papá sabían que estaba con él y le pedí que los llamara y mi mamá me dijo que nos amamos y que estamos comprometidos”.

“Quería creerle, pero no lo hice y fue muy difícil para mí. Le dije que necesitaba hacer pipí, así que paramos en un servicio y yo estaba en la fila para ir al baño y estaba mirando al personal detrás de él hasta llamar su atención sin que James lo notara. Quería que llamaran a la policía. Pensé que me estaba secuestrando. Un miembro del personal me preguntó si estaba bien y le dije que no estaba segura y que vendría en un camión. No conocía al conductor, pero mi madre dijo que estaba bien, pero yo no y no sabía que hacer”, mencionó Chloe.

Dijo que "se ofrecieron a llamar a la policía, pero no quería meterlo en problemas porque mi madre dijo que estaba bien. Regresé al camión y me fui a dormir y cuando volví, tenía 19 años, un año después de conocer a James. Sabía quién era, pero pensé que trabajaba en un depósito de madera. Sabía que teníamos una relación, pero me preguntaba por qué estábamos en un camión y él solo dijo 'estás mareada' porque así es como él lo llama. Volví a dormir y cuando me desperté estaba bien".

Chloe, quien es camarera y conductora de camiones, tiene un episodio de falta de memoria cada dos meses, generalmente este se desencadena por el estrés o falta de sueños, aunque los médicos sospechan que puede estar relacionado con un derrame cerebral que tuvo cuando tenía 19 años.

La joven fue diagnosticada en 2018 después de un viaje al pub con James cuando de repente no pudo reconocer a su prometido a pesar de que tenían una relación de cinco años, había olvidado cómo conducir y asumió que todavía estaba con su ex.

Chloe cree que el cansancio y el estrés juegan un papel importante, por lo que intenta dormir lo suficiente y mantenerse lo más tranquila posible, pero podría tener cualquier episodio en cualquier momento.

“El médico me dijo que normalmente solo sucede dos veces en la vida de una persona, pero para mi sucede cada dos meses. Cuanto más duermo, más me tranquiliza y dicen que el estrés es un factor. No están seguros de si hay una conexión con mi accidente cerebrovascular, pero, de ser así, tomó seis años para que comenzara a ocurrir. Solo tengo que lidiar con eso, pero te destroza, puede llevar una semana entera recuperarte. James lo maneja muy bien, pero le preocupa. No me puedo imaginar tener que cuidar a alguien que está pasando por eso", finalizó.