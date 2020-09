Extrañas luces son captadas alrededor del Volcán de Fuego de Colima

Colima.- Como si se tratara de una escena de película, en las inmediaciones del Volcán de Fuego de Colima fueron captadas una extrañas luces que dejaron a todos sorprendidos y dudando sobre el extraño suceso que apareció en el cielo y del cual muy pocos se dieron cuenta.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes de unas extrañas luces captadas por la cuenta de Webcams de México, quienes dieron aviso sobre lo sucedido sobre los municipios de Comala y Cuauhtémoc, en Colima, así como en Tuxpan, Zapotitlán y Tonila, en Jalisco.

Fue la cámara de Webcams de México con vista hacia el Volcán de Fuego de Colima, cuya altitud es de aproximadamente 3 mil 960 metros sobre el nivel del mar, la que captó luces inusuales en el cielo.

Las imágenes compartidas causaron gran expectativa y despertaron dudas entre los internautas, quienes de inmediato comenzaron a hacer sus teorías sobre el acontecimiento, algunos comenzaron a difundir las imágenes en forma de burla ante lo que ha sucedido a lo largo de este 2020.

Desde las 20:22 comenzó todo, [luces] verdaderamente raras"; "Es la cadena de satélites starlink"; "No, no eran los satélites, el movimiento que se observa en la webcam no corresponde al de los satélites", dijeron algunas personas en sus comentarios.