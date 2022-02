FOTO: Cabra "araña" aterra a todo una comunidad en Turquía

Kilis.- El nacimiento de una cabra con extraña malformación en los ojos llenó de sorpresa al pueblo de Gokmusa, en Kilis, Turquía por su apariencia estilo cíclope.

El granjero Ahmet Kartal de 25 años, dueño del animal que fue llamado por algunos personas en internet "cabra araña", dijo en entrevista con Daily Star que se aterró cuando entró al granero e hizo al descubrimiento.

"Me estremecí cuando vi por primera vez al cabrito en el granero. No emitió ningún sonido, pero cuando tomé la foto, sentí que me estaba mirando", dijo para el diario británico.

Kartal afirmó que ni él ni su comunidad logran lidiar con la "aterradora" cabra, por ello desean que las autoridades turcas se lo lleven y lo mantengan con vida alejado de Gokmusa.

Foto: Daily Star

El padecimiento médico del animal se llama cebocefalia según el especialista según el médico Ahmet Uyar del Departamento de Medicina veterinaria de la Universidad Hatay Mustafa Kemal.

"Esta condición se conoce científicamente como cebocefalia. Cada ojo debe estar en una cuenca orbital separada, pero en este caso, ambos ojos son pequeños y están en una cuenca orbital", dijo el profesional.

