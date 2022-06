Familia vende su casa para mudarse a vivir a una furgoneta y viajar por el mundo

España.- Una pareja vendió su casa para mudarse a vivir en una furgoneta. Se trata de una familia de cinco miembros que vive en una pequeña furgoneta y los padres están 'enseñando en la carretera ' a sus tres hijos por Europa, comenzando en los Países Bajos antes de dirigirse a Escandinavia y Finlandia.

Keira Reid, de 29 años, y su esposo, Richard, de 34, decidieron vender su casa y se dedicaron a convertir una camioneta en una casa sobre ruedas.

Planean pasar el próximo año viajando por Europa y 'educando en el camino' a sus tres hijos, Piper, seis, Jack, cuatro y Teddy, uno.

Keira dice que vivir en una camioneta como una familia de cinco puede ser caótico a veces, pero cree que sus hijos prosperan porque se portan mejor cuando están fuera.

"Lo mejor de la vida en una camioneta es la libertad que nos brinda y las aventuras que nos brinda como familia. Comenzó como un comentario descartable sobre vender e irse de viaje, pero todo se disparó a partir de ahí. Nos encanta que signifique que no estamos atados a ningún lugar y estamos viendo y experimentando nuevos lugares con nuestros hijos. Están hipnotizados por todos los diferentes países", afirmó Keira.

Añadió que "la camioneta es bastante pequeña y uno pensaría que sería un desafío tenernos a todos en un espacio tan pequeño, pero funciona perfectamente para nosotros. A los niños les encanta y les encanta viajar en familia".

Keira y Richard vendieron previamente su casa en 2019 y viajaron por Europa con sus dos hijos mayores en una casa rodante.

Regresaron al Reino Unido en 2020 para dar la bienvenida a su hijo menor, Teddy, y pasaron un tiempo disfrutando de viajes por el Reino Unido en su camioneta, pero una vez más vendieron su casa y se están preparando para mudarse a su camioneta convertida.

"Nos aburrimos de estar de vuelta en casa y en un solo lugar. Queríamos seguir mostrándoles a los niños el mundo y lo disfrutamos tanto la primera vez que lo hicimos, que tuvimos que hacerlo de nuevo. Nosotros mismos convertimos la furgoneta de los constructores en nuestra casa de viaje, pero recientemente hemos desmontado el interior y lo estamos rediseñando para que sea perfecto para mudarnos a tiempo completo", afirmó la madre de familia.

Luego añadió que "puede ser estrecho de espacio, pero funciona para nosotros. Tratamos de hacer todo con un presupuesto ajustado porque no son vacaciones. No podemos comprar todos los helados de los niños todos los días o visitar todas las atracciones en todos los lugares. Priorizamos lo que queremos hacer. Se trata principalmente de salir a la naturaleza para nosotros".

Continuó contando que "hacemos muchas comidas de una sola olla, platos de pasta y barbacoas. También estaremos educando a los niños en el camino".

Keira dice que se siente segura de tomar las riendas de la educación de sus hijos y se inspirará en su entorno para ayudarlos a liderar su aprendizaje.

"Para nuestro prometedor viaje, planeamos pasar un año viajando en nuestra camioneta. Comenzaremos en los Países Bajos, nos dirigiremos a Escandinavia y regresaremos a Finlandia. Tenemos un plan aproximado, pero principalmente decidiremos nuestra ruta a medida que avanzamos. Los niños no pueden esperar", afirmó.

Finalizó su relato diciendo que "esperamos que nuestra forma de vida les enseñe que no tienen que tener la forma de vida estándar de nueve a cinco. Queremos que sientan la libertad de poder hacer lo que quieran y no sentir las presiones de la sociedad. Como familia, hemos formado un vínculo increíble al viajar y vivir juntos en espacios tan pequeños. No lo cambiaríamos por nada del mundo".