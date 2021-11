Fisiculturista ruso se casa con una segunda muñeca porque "terminó con la primera"

"Algunos de ustedes sugirieron que la llame Luna. Decido seguir su consejo y la llamaré así. Una de sus dudas es que ella es muy joven, es una adolescente. Ella es un adulto, solo que se ve así porque es asiática y muchas de ellas se ven muy jóvenes. Decidí escucharlos otra vez, no quiero ofenderlos, por lo que he decidido no mostrar escenas eróticas con ella".

"Hey, chicos, lancemos un nombre para esta bebé. Como saben, Margot y yo terminamos. Ahora tengo una nueva esposa y no voy a parar. Quiero tener un harem. Haber aprendido de esto causó que una compañía de muñecas sexuales quiera enviarme una de las mejores. Yo escogí esta. Es tan frágil e increíblemente sexy. Pronto me la enviarán. Estoy pensando en cómo la debería de llamar. Mi versión de su nombre es Moon (Luna), pero quizás ustedes sugieren algo mejor. Hay que hacerlo juntos", escribió.

Carlos Narvaes, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras en la licenciatura de Sociología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien ha realizado trabajos de investigación escolares sobre temas de inseguridad. He realizado diplomados en seguridad, violencia y calidad de vida, donde he conocido diversas perspectivas teóricas y son los temas que me gustan trabajar y que más me han llamado la atención. Comencé la carrera como reportero web en DEBATE desde el año del 2018 trabajando temas de sección de policiaca, política y contenido viral. Cubro especialmente noticias referentes de la Ciudad de México y Estado de México, me mantengo al tanto de las conferencias de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y también sigo distancias dependencias para estar al día de los hechos. He dado seguimiento a noticias como el