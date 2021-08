"Fui envenenada por mi piso mohoso y quedé en silla de ruedas con 50 síntomas dolorosos"

Reino Unido.- Una mujer dice que "fue envenenada" por el moho dos veces después de que infestara su apartamento y la dejara confinada en una silla de ruedas, no tuvo más remedio que tirar todo lo que tenía y empezar de nuevo.

La joven de nombre Emma Franklin, de 28 años, desarrolló tos crónica, espasmo musculares, una erupción dolorosa y pérdida de cabello solo dos semanas después de mudarse a su nueva casa en 2017.

Emma quedó postrada en cama por la misteriosa enfermedad y necesitaba ayuda las 24 horas del día ya que no podía cuidar sí misma, de acuerdo con el medio Mirror.

Cabe señalar que Emma ya tenía problemas de salud después de luchar contra la enfermedad de Lyme y, afortunadamente, sus médicos reconocieron sus nuevos síntomas y analizaron su orina, encontrando altos niveles de toxicidad por moho.

El moho puede producir alérgenos e incluso sustancias tóxicas a las que Emma era alérgica, y se descubrió que crecía en los techos, en los armarios de la cocina y en el invernadero de la casa.

La joven empacó sus cosas y se mudó a otra casa nueva donde comenzó a sentirse mejor, pero rápidamente volvió a empeorar en el 2018.

Emma y su médico sospecharon que las esporas del moho había "infectado" sus pertenencias, por lo que se mudó por tercera vez después de regalar todo lo que tenía.

La mujer finalmente está en camino de la recuperación y está considerando mudarse al extranjero donde el clima es menos húmedo para escapar de su nueva alergia al moho.

Emma, una creadora de contenido, de Stafford, Staffordshire, dijo: "Han sido los años más locos de mi vida".

"No puedo creer que un poco de moho me haya dejado tan mal". Agregó y detalló que sentía que se estaba muriendo y no podía caminar.

"Desarrollé una alergia al moho y estoy pensando en mudarme a España, donde hay menos humedad".

Emma fue diagnosticada por primera vez con la enfermedad de Lyme en 2007 después de que misteriosamente se enfermara durante años.

Los médicos finalmente descubrieron que padecía la enfermedad de Lyme y cree que la contrajo durante una visita a Florida en 2003.

Emma luchó contra la enfermedad durante casi 12 años en total y estaba en camino de recuperarse.