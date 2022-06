Furiosa novia quiere cancelar a su amiga invitación a su boda después de ver su atuendo

Una futura novia está tan molesta con la decición de una de sus amigas para asistir a su boda, que ha decidido cancelarle la invitación luego de ver el atuendo que pensaba usar, pues asegura le arruinaría el día.

De acuerdo con Reddit, donde expresó toda su fustración, la joven mencionó que su amiga de la universidad, de 24 años, a quien se refiere como B, estaba muy entusiasmada con su atuendo, ya que era su primera boda no familiar.

“Aunque ambos somos británicas, B es étnicamente blanca, mientras que yo soy del sur de Asia. Dijo que quería usar un sari en mi boda, así que le dije algunos lugares donde podía conseguir uno bonito y se fue de compras”.

“Le dije que el rojo era nuestro color nupcial, por lo que debería evitarse. Ahora dice que se enamoró de un sari rojo y dorado y lo compró. Le dije que ese es el color de mi vestido de novia y que necesita encontrar otro atuendo. Dijo que está segura de que no importará ese día”, escribió la joven en la red social.

“Ella se niega a comprometerse y cambiar su atuendo porque le encanta mucho y no tendrá otra ocasión en la que sea apropiado para ella usar un sari. No quiero que alguien se vista de rojo y dorado el día de mi boda. WIBTA si no la invito por esto?” continuó su relato.

“Esto es el equivalente a alguien que usa un vestido blanco para una boda occidental”, al explicar esto la gente también se apresuró a señalar lo molesta que estaría una novia occidental si alguien usara un vestido de novia blanco en su boda.

“Si ella insiste en usar un vestido de novia para tu boda. Puede quedarse en casa y usarlo allí”, escribió una persona.

“Le dijiste que no rojo y ella no lo respetó así que no más invitación. Si no puede mostrar respeto, ya no es bienvenida. Esa es una regla común”, comentó otra persona.

Otros mencionaron que la “amiga” quizá habría comprado el sari rojo a propósito.