Futura madre hace llorar a su suegra al tomar una decisión sobre su bebé

Las fiestas de revelación de género se han vuelto cada vez más comunes para los futuros padres que desean organizar un evento en el que descubran cuál será el género de su inminente llegada.

Sin embargo, las fiestas no son obligatorias, y si prefieres que te digan por adelantado el género de tu bebé o simplemente esperar a que te sorprendan cuando nazca, nadie puede obligarte a hacer lo contrario.

Sin embargo una futura mamá escribió en Reddit, que justamente eso es lo que está tratándo de hacer su suegra, pues pese a que ella no está interesada en una fiesta, la madre de su esposo insiste en que tenga una de todas maneras.

La mujer embarazada afirmó que las revelaciones de género la hacen sentir incómoda, ya que no quiere jugar con los estereotipos de género al criar a su bebé, pero su suegra no aceptará un NO por respuesta.

“Mi esposo y yo estamos esperando un bebé. Estamos planeando mudarnos a mi país de origen [cuando nazca el bebé] porque el costo de tener un bebé allí es mucho, mucho menor”, escribió la mujer en la red social.

"Obviamente, básicamente he dejado que la madre de mi esposo juegue con nosotros. Ella va a extrañar a su hijo y a su nieto, así que la he incluido en las citas con el médico, hitos, eventos, etc”, continuó.

"Recientemente preguntó cuándo debería organizar la fiesta de revelación de género. De dónde soy, eso no es realmente importante, y tampoco me siento cómoda con todo el concepto. Especialmente sabiendo que algunos de los miembros de su familia son 'tan raros'. Así que le dije que era muy agradable, pero que preferiría no hacerlo. Si ella quisiera, podríamos hacer un baby shower más grande en su lugar. Ella no pareció entender, pero no me volvió a molestar", afirmó la futura madre.

Sin embargo, la suegra planteó la idea por segunda vez durante una exploración de rutina, cuando le dijo al médico que no dijera el sexo del bebé y que lo pusiera en un sobre.

Cuando la futura mamá se puso firme y rechazó la idea, su suegra salió de la cita llorando antes de llamar a su hijo para decirle que su esposa había sido "horrible" con ella.

"El jueves pasado fuimos al médico. Mi esposo estaba trabajando, así que solo estábamos mi suegra y yo. El médico me pregunta si quiero saber el sexo del bebé y le digo que sí. Mi suegra me hace callar y dice que no. Ella dice que lo ponga en un sobre para que podamos dárselo a la persona responsable de la revelación de género. Vuelvo a decir que no y solo le pido que nos diga. Mi suegra comienza a impacientarse y dice que no es gran cosa, y que solo la deje tener esta única cosa”, añadió la mujer.

Luego continuó "reiteré que podríamos tener un baby shower más grande, pero las revelaciones de género están fuera de la mesa. Se fue llorando. Después de la cita, mi esposo me llama para preguntarme qué había pasado. Aparentemente, mi suegra llamó llorando diciendo que había sido horrible con ella. Le conté todo a mi esposo. Dijo que me entiende y que tampoco es fanático de las revelaciones de género, pero deberíamos seguirle el juego porque su madre está triste”.

Añadió que “la idea de pararme allí y hacer toda la mierda de 'bailarina o camiones' me hace sentir realmente incómodo".

"El médico te preguntó si querías saber el sexo del bebé. Como madre, esa es tu maldita decisión. Tu suegra puede ocuparse de sus propios asuntos” y "Usted absolutamente merece que se respeten sus deseos y límites. Creo que su esposo necesita explicarle a su madre que es su hijo y el suyo, y usted realmente puede opinar sobre lo que desea que suceda durante su embarazo”, fueron algunos de los comentarios que hicieron en la red social a favor de la futura madre.