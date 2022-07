Hombre adicto a los tatuajes se convierte en un 'extraterrestre negro'

Anthony Loffredo, un adicto a los tatuajes, ha pasado años convirtiéndose en un 'extraterrestre negro', por lo que se pintó todo el cuerpo de negro, incluidos los ojos, para lograr su objetivo, pero ahora quiere dividir su miembro en dos para su última modificación corporal deslumbrante.

Al francés ya le cortaron quirúrgicamente la lengua para que parezca una serpiente y también se quitó la nariz y algunos dedos, pero su apariencia aún no está completa, según publicó Daily Star.

Ha viajado por el mundo y gastado una pequeña fortuna transformando gradualmente su apariencia física en algo que no es de esta Tierra, sin embargo tiene en mente un cambio grande y doloroso.

Previamente mostró a sus más de un millón de seguidores, una ilustración de dos penes pegados al mismo escroto, aunque uno solo parece contener un testículo y asegura que cortará su hombría en dos en un futuro muy cercano.

Tras la colocación de la imagen, el hombre causó revuelo en redes sociales, y muchas dudas sobre su decisión de cortar en dos su miembro.

"¿Cuándo vas a cortarte tu nepe?", "¿Qué diablos?", "¿Cómo es eso médicamente posible?", fueron algunos de los comentarios de usuarios sorprendidos en Instagram.

Sin embargo también hubo quienes aconsejaron que no lo hiciera, pues podría traer consecuencias desfavorables.

“Bro se te va, después si te hacer eso se te va a complicar todo porque te tienen que poner una sonda amigo, no, no lo hagas, después te trae consecuencias, no, no lo hagas”, escribió otro usuario.