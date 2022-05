Hombre buscaba empleo y sin saberlo termina trabajando en la NASA; laboró durante 8 años

Estados Unidos.- El trabajar en la agencia aeroespacial de los Estados Unidos conocida como NASA es un sueño para muchos niños e incluso para ingenieros y científicos, por lo que esta gigantesca corporación gubernamental representa. Por lo que conseguir un empleo ahí es un verdadero reto que solo alcanzan los mejores profesionistas.

Sin embargo, para algunos el llegar allí no significó ningún problema. Así le sucedió a David Miller un joven californiano que trabajó en la NASA durante ocho años sin tener ninguna experiencia previa, sin hacer algún examen e incluso sin que él se postulara para el puesto pues antes de esto, él desconocía que se trataba de la Administración Nacional de Aeronáutica de los Estados Unidos.

David Miller se graduó como Ingeniero Mecánico con especialidad en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Washington, y al igual que cualquier otro chico, buscó trabajo en algo que estuviera relacionado a lo que estudió. Su primera opción fue mecánico de mantenimiento de aviones por Boing en Texas.

Durante este proceso, el joven fue llamado a entrevista por la misma empresa para otra vacante según relata el diario El Clarin, esta era "manipulador de equipo gráfico de análisis y cinemática interactiva". La cual sin saber que actividades desarrollaría, acepto como cualquier otro joven ansioso por trabajar.

Si bien el joven solo realizó la primera entrevista. Al tiempo su reclutador lo llamó. Miller en un primer momento pensó que había sido contratado como mecánico de aviones, sin embargo, el encargado le informó que había sido contratado para otro puesto el cual desconocía.

Davis accedió al trabajo sin conocer que labor desarrollaría y se mudó a Texas para iniciar. "Simplemente no sabía los detalles porque me contrataron sin entrevistarme específicamente para ese puesto. Así que fui para allá y en el primer día en ese trabajo me di cuenta de todo", relató David en un video publicado en Tik Tok.

Fue hasta terminar el papeleo y la orientación que Miller se dio cuenta que había aceptado un empleo muy diferente al que había imaginado. Pues de ser mecánico en Boing terminó trabajando para la NASA sin darse cuenta.

El joven rechazó que esta contratación haya sido una estrategia secreta para reclutarlo, pues confesó que es conocido que Boing es un contratista de la NASA y que incluso en el momento que sucedió esto, la corporación necesitaba gente de manera urgente.

"Estoy bastante seguro de que solo necesitaban que el equipo se dotara de personal rápidamente", mencionó Miller de acuerdo con BuzzFeed.

Miller tras ocho años de trabajo en la NASA abandonó su empleo en 2015 para volver a Los Ángeles, en California, pero reconoció que aún recuerda este gran momento de su vida.