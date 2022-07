Hombre de 50 años creyó estar estreñido, pero hallaron una botella con agua en su intestino

Irán.- ¿Qué tan lejos puede llegar un secreto? Seguramente el hombre iraní al que le extrajeron una botella de agua que se había introducido en el recto puede dar fe de lo lejos que puede llegar el no decir la verdad.

Por miedo a la reacción que tendría su esposa, un hombre decidió decirle a su pareja que estaba estreñido y esa era la razón por la que no podía defecar, no obstante, lo cierto era que la vergüenza le impedía confesar que en realidad se había introducido un objeto por la cavidad anal.

Durante al menos 3 días, el hombre iraní, cuya identidad no fue revelada, se resistió a acudir al hospital, hasta que su pareja sentimental tomó la decisión de llevarlo a un nosocomio preocupada por la escasez de apetito, el dolor abdominal y la incapacidad de hacer sus necesidades que presentaba su conyugue.

De acuerdo a lo referido en un artículo publicado en Clinical Case Reports Journal, el hombre habría empujado el fondo de la botella de plástico que se había metido pensando que de ese modo podría sacarla de forma fácil agarrando la parte superior de la misma.

Sin embargo, al parecer los planes del individuo, cuyo caso se registró en Mazandarán, provincia al norte de Irán, no resultaron como lo pensó, ya que el objeto plástico se quedó atorado en el intestino grueso.

Según se detalló, el iraní de 50 años de edad no se animó a confesarle a los médicos del Hospital Imam Khomeini el motivo por el cual no podía hacer excretas desde hacia unos días. No obstante, una tomografía computarizada reveló todo lo que estaba ocurriendo al interior del cuerpo del hombre. Se dio a conocer que la botella que se había metido al recto medía 7 pulgadas y media.

Asimismo, los médicos no precisaron si el individuo les explicó la razón por la que había tomado la decisión de meterse la botella en dicha parte, aunque se sabe que es común que esto se lleve a cabo como parte de una práctica sexual.

Ante ello, el paciente fue introducido al quirófano donde, sometido a una cirugía con anestesia, los profesionales de la salud lograron sacar el objeto sin que fueran encontradas heridas internas o perforación de los intestinos.

De acuerdo a lo referido por medios locales, luego de permanecer tres días en el hospital para su recuperación, el iraní fue dado de alta y trasladado a una clínica psiquiátrica a fin de que sea valorado en este sentido, puesto que trascendió que el hombre tiene antecedentes de depresión.