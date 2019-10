EE.UU.- La conmovedora historia de Howard Fisher esta dando la vuelta al mundo, se trata de un hombre de la tercera edad que por primera vez pudo conocer el mar.

A pesar de haber vivido en Florida durante mas de 20 años nunca había estado en la playa, y fue de esta manera como Howard quiso celebrar su 93 cumpleaños, algo que para el fue un sueño por mucho tiempo.

Fue su hija Sandra quien lo ayudó a cumplir su mas grande deseo, comentó para algunos medios que después de visitar a su padre en varias ocasiones por su cumpleaños esta vez optó por llevarlo a la playa.

Hombre de 93 años conoce el mar por primera vez/ Facebook

Howard tiene algunas dificultades para moverse y le preocupó no poder acceder a la playa, sin embargo su hija tenia tono planeado de la mejor manera.

Mi papá acaba de celebrar su 93 cumpleaños y esto es lo que dijo ... Papá: "Sandra, ¿no es irónico? He vivido aquí 20 años y nunca fui al océano ... ahora creo que me gustaría pero no puedo ". Yo: "Sí puedes, papá. Me aseguraré de eso". ¡Qué día tan maravilloso tuvimos! , agrego Sandra en su publicación de Facebook que en cuestión de minutos se volvería viral.

En una silla de ruedas especial para playa recorrió la isla Anna Maria, una hermosa playa que se encuentra frente a la costa del Golfo de Florida.