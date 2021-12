Hombre intenta evitar la vacuna contra el Covid-19 con un brazo falso

Ella dijo que no podía ver las venas del hombre: "Al principio pensé que me había equivocado, que era un paciente con un brazo artificial".

"Me sentí ofendida como profesional", dijo Filippa Bua al medio La Republica. "El color del brazo me hizo sospechas y le pedí al hombre que se descubriera el resto de su brazo izquierdo. Estaba bien hecho, pero no era del mismo color".

Sin embargo, la trabajadora de salud no notó nada extraño , ya que la silicona se parecía a la piel pero después de mirar más de cerca y tocar el brazo, el médico le pidió al hombre que se quitara la camisa y su plan fracasó, el hombre que no ha sido identificado, trató de persuadir al trabajador de salud para que se hiciera de la vista gorda.

Carlos Narvaes, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras en la licenciatura de Sociología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien ha realizado trabajos de investigación escolares sobre temas de inseguridad. He realizado diplomados en seguridad, violencia y calidad de vida, donde he conocido diversas perspectivas teóricas y son los temas que me gustan trabajar y que más me han llamado la atención. Comencé la carrera como reportero web en DEBATE desde el año del 2018 trabajando temas de sección de policiaca, política y contenido viral. Cubro especialmente noticias referentes de la Ciudad de México y Estado de México, me mantengo al tanto de las conferencias de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y también sigo distancias dependencias para estar al día de los hechos. He dado seguimiento a noticias como el