¡Increíble! Las nubes de Júpiter podrían ser habitables, revela estudio

¿Habitar en la nubes? Un grupo de científicos internacional llevó a cabo una investigación sobre la actividad del agua en las nubes de Venus, descartando que estas puedan ser habitadas, pero revelando que las de Júpiter sí pueden serlo.

En el estudio publicado en la revista "Nature Astronomy", los expertos concluyeron que la concentración efectiva en las moléculas de agua en las nubes de Venus es muy pequeña, por lo que no puede conservar vida en ellas, al menos no como la que se conoce en el planeta Tierra.

Sin embargo, al parecer las nubes de Júpiter sí concentran de forma efectiva las moléculas de agua necesarias para que los microorganismos crezcan y puedan realizar sus funciones metabólicas.

Tras determinar que las formaciones nubosas de Venus no pueden conservar vida en ellas, el equipo de investigación amplió el análisis a otros planetas, con lo que pudieron constatar que algunas de las capas de nubes de Júpiter tenían la temperatura correcta y la actividad acuosa como para permitir que exista vida activa.

No obstante, a pesar de ello no se puede afirmar que en algún momento haya habido vida en dicho planeta, ni siquiera que pueda haber en el mismo, ya que se requiere más que la temperatura idónea y la disponibilidad de agua para ello, tomando en cuenta que se necesita también de la presencia de nutrientes adecuados, de lo cual aún no se tiene certeza.

Cabe destacar que, mientras en Júpiter la actividad acuosa es mayor a 0.585, en Marte, la formación de hielo provocad una concentración acuosa menor o igual a 0.537, lo que se considera "ligeramente por debajo del rango habitable". Por su parte, en Venus la actividad acuosa del ácido sulfúrico, las cuales integran la mayor parte de sus nubes, es menor o igual a 0.004, es decir, cien veces menos que el límite que se establece en 0.585.

Para llevar a cabo las mediciones, el equipo de investigación utilizó datos de observaciones directas, las cuales habrían sido recogidas por diferentes expediciones espaciales, acerca de temperatura, concentración de agua y presión.

